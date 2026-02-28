Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜杜拜机场停运影响欧洲团 旅议会 : 已通知明日出发团友毋须往机场 暂未收旅行团求助

社会
更新时间：21:14 2026-02-28 HKT
发布时间：21:14 2026-02-28 HKT

中东地区局势升温，杜拜国际机场宣布暂停所有航班运作，直至另行通知。阿联酋航空亦在官网公告，由于多个区域空域关闭，阿联酋航空已暂时停止所有往返杜拜的航班。香港旅游业议会总干事杨淑芬向《星岛头条》记者表示，杜拜国际机场是欧洲团转机的主要机场，因应杜拜机场暂时停运，旅行社已即时通知所有明日出发往欧洲，并经杜拜机场转机的旅行团团友，不用出发到机场，留在家中等候消息，今明出发及返港旅行团均受影响。

旅议会暂未收到旅行团求助

她形容「而家真系好乱，都唔知有几多团受影响，仲要旅行社统计数字。」旅议会暂未收到旅行团求助。

杨淑芬。
本港不少欧洲团会经杜拜机场转机。资料图片

她表示，刚刚收到杜拜机场暂时停运的消息，已即时联络旅行社，著旅行社即时通知明日出发并经杜拜机场转机的团友，不用出发到机场，旅行社有消息后，会再通知团友如何处理。

她称旅行社仍在统计受影响团数及团友人数，估计应该无几百咁多，「好彩过咗农历年，如果唔系仲乱，但而家都有好多东欧团出发。」

