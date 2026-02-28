Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势．持续更新｜机管局：今明两日9班航班受影响 包括3班离港航班取消

社会
更新时间：19:42 2026-02-28 HKT
发布时间：19:42 2026-02-28 HKT

保安局今日（28日）在保安局外游警示制度网站，更新对伊朗及以色列发出的红色外游警示。机管局今日（28日）表示，受伊朗局势影响，截止星期六晚上8时，香港国际机场星期六及星期日共有9班客运航班受影响，包括3班分别从杜拜或利雅得出发的航班延迟抵港，3班离港航班取消，3班分别前往利雅德及杜拜的航班延迟起飞。详情请向航空公司查询。

国泰免重新订位及更改航点手续费

国泰集团指，今日暂停中东航班运作，包括往返杜拜、利雅得的航班，以及往返杜拜阿勒马克图姆国际机场货机。此外，平日会飞越相关空域的航班亦已改道。

因应中东地区的最新发展，国泰航空豁免今日或之前出票的往返布杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH)航班重新订位及更改航点的手续费用，更改机票截止日期为3月3日或之前，让乘客可以更灵活调整行程。若乘客选择重新预订，原有与新行程之间的票价及税项差额仍需支付。

国泰公告。
国泰公告。

