简朴房︱房屋局吁业主尽快登记 未来5年提供19.6万公屋望止㓥房户搬迁潮

简朴房条例今日( 3月1日 )正式实施，㓥房经营者今起可为分间单位申请登记。房屋局副秘书长王明慧接受访问时鼓励㓥房经营者尽早登记，享有最多认证费用减免或全免。她又指出，未来5年期政府有约19.6万间公营房屋，现时市区或扩展市区亦有数百个可租出的过渡屋单位，呼吁㓥房户可申请入住简约公屋或过渡性房屋，提早在业主改装前迁往较理想的居住环境，希望不会出现㓥房户搬迁潮。

登记期今日开始 期限有12个月

房屋局副秘书长王明慧日前受访时表示，政府通过简朴房条例，有决心处理劣质㓥房这个老大难问题，并按「先登记、后执法」的步伐推展简朴房政策，今日起开始12个月的登记期（至明年2月28日），让现存㓥房单位进行登记，成功登记的住宅单位可取得紧接为期36个月的宽限期（明年3月1日至2030年2月28日），合计48个月的过渡期内，㓥房经营者有足够时间改装单位，以及申请简朴房认证。简朴房认证有效期为5年，其后可申请续期。

王明慧指出，政府为㓥房经营者提供弹性，容许逐个分间单位个别登记，在登记期首半年和后半年登记，可获「早鸟」优惠，在其后认证时的费用获全免或减免优惠。她呼吁经营者踊跃登记，即使最终会在4年过渡期后放弃经营，亦可先登记取得宽限。

公众担心政策或导致㓥房户「搬迁潮」，王明慧则呼吁，㓥房户毋须担心，因政府未来5年期可提供19.6万间公营房屋单位，单计今年将有2万个简约公屋单位落成，而现有简屋亦约20%空置率，加上单位流转，可安置㓥房住户。她期望透过让更多㓥房户认识过渡房屋和简约公屋，陆续申请及搬入更佳的居住环境，「搬迁潮」将不会发生。

她表示，现时简屋和过渡屋的租户中，均有约40%来自㓥房，而根据调研，有约60%㓥房户合资格申请简屋和过渡屋；局方积极向㓥房户举办「睇楼团」，不少㓥房户参观过渡屋后更即时申请。她呼吁㓥房户在过渡期内提早申请简约公屋和过渡性房屋，避免在单位改装时被经营者请走才考虑搬迁问题。

局方正研究预留更多市区过渡屋缓冲㓥房户需要，王明慧表示，现时市区或扩展市区亦有数百个可供出租的过渡屋单位，涉224伙的油塘过渡屋项目亦将于今年3至4月接受申请。她强调，政府最重视㓥房户的福祉，房屋局设6队分间单位区域服务队，为有需要的受影响住户提供协助，包括寻找居所搬迁，或协调过渡屋等资源提供暂时安置。

至于新制度对㓥房租金和供应的影响，王明慧表示，根据前年调研，本港有约11万左右的㓥房单位，与2021年数字相若，当中约30%面积不达标，若申请成为简朴房需要重划，例如将「一开四」变成「一开三」，但涉及市场行为，有经营者或退场，亦会有新经营者加入，故难推算实际单位数字的改变。但她指，租金受供求影响，租务管制条例生效后，㓥房租金一直维持在5000多元，而未来政府有足够公营房屋供应，在供应大增，需求相若下，相信㓥房租金不会升得很高。

记者︰曾伟龙

摄影 : 何君健