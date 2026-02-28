英雄联盟︱韩国冠军联赛首度登港 移师启德体艺馆 粉丝进场感受电竞魅力 ：现场沉浸式体验非直播能比拟

电竞游戏《英雄联盟》的韩国冠军联赛（LCK）首度移师海外，今明（2月28日至3月1日）两天于启德体艺馆举行。今日举行的是LCK败者组决赛，由BFX战队对赛DK战队，吸引各地电竞爱好者赴港观赛。《星岛头条》记者甫抵达启德体艺馆外，已见到大批观众排队等候入场。不少人身穿支持战队的应援服、手持应援品，现场气氛热闹欢腾。

韩女士专程北京来港亲身感受独特氛围

专程从北京来港的韩女士，是第三次到现场观看电竞赛事，此前她亦曾于北京、韩国现场观赛，今次专程为支持BFX战队而来。谈及现场观赛体验，韩女士表示，与在家中观看直播截然不同，身临现场能更真切感受电竞赛事的独特氛围。被问及对今日赛事胜负的看法，她坦言两队选手实力相当，难以预判赛果。对于连续多届获世界冠军的选手Faker未能来港参赛，韩女士坦言略感失望，但亦表示理解。她还透露，观看完赛事后，将前往欣赏同日举行的SEVENTEEN演唱会，度过电竞与音乐结合的一日。

另一位观众陈先生表示，自己是DK战队的支持者，格外看好队中Showmaker（许秀）选手。他对LCK赛事首度登港予以高度肯定，认为这一举措能让更多粉丝近距离感受电竞的魅力，同时也有助于电竞文化在香港的传播与推广。

刘先生：现场沉浸式体验非直播能比拟

正在香港读书，自称是Showmaker粉丝的刘先生，虽然买了明天总决赛的门票，但今日仍特意到场，体验电竞赛事氛围。他指己平日虽然较少玩游戏，却一直密切关注电竞赛事。谈及现场观赛的感受，刘先生表示，最大的不同是能与同样热爱电竞的粉丝一同欢呼，这种沉浸式的体验和氛围感，是在家观看直播无法比拟的，更直言「结果并不重要，享受过程最紧要」。对于LCK赛事首度登陆香港，刘先生认为意义重大：香港地理位置优越，对境外人士出入境亦更为便利，且他留意到香港政府有意将本港打造成赛事中心，范畴不单止体育，更涵盖电竞领域，认为这是很好的发展方向。

