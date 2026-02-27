Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

花卉展2026｜3.20起一连10日维园举办 紫罗兰为主题花 60岁以上长者星期一至五免费入场

社会
更新时间：16:56 2026-02-27 HKT
发布时间：16:56 2026-02-27 HKT

香港花卉展览是本港一年一度的赏花盛事，每年均吸引数十万人次入场参观。今年花展将于3月20日至29日在维多利亚公园举行，为期10天，开放时间为上午9时至晚上9时。大会以花姿优雅的紫罗兰为主题花，并以「花语寻『香』——细味城市特色」为主题。

展出海内外盆栽、花艺摆设、园林造景

花展场内除展出今年的主题花和其他花卉外，沿中轴线布置的园圃更特别融入浓厚香港特色。此外，更有来自本地、内地和海外机构悉心培植的盆栽、造型优美的花艺摆设，以及别出心裁的园林造景。

展览期间举办多项教育与娱乐并重活动

会场亦设有花卉及园艺产品的销售摊位，大会在展览期间同时举办多项教育与娱乐并重的活动，包括学童绘画比赛、摄影比赛、植物展品比赛、音乐及文娱表演、花艺示范、绿化活动工作坊、导赏服务、康体活动及亲子游戏等，适合一家大小参与。

全价门票14元 优惠门票7元

收费方面，全价门票14元。4至14岁儿童、全日制学生、60岁或以上长者、残疾人士及其一名同行照顾者可享7元优惠门票。星期一至星期五期间亦设入场优惠，当中60岁或以上长者、残疾人士及其一名同行照顾者可免费参观，一同进场的30人或以上团体可享优惠收费。

紫罗兰是十字花科紫罗兰属的多年生草本植物，原产于南欧与地中海一带，花期自早春绵延至初夏。紫罗兰花开四瓣，花瓣呈十字形排列，其特征鲜明极易辨认。紫罗兰为总状花序，十数朵小花簇生于花梗顶端及叶腋处，由下而上依次向阳绽放。

紫罗兰花色繁多，既有紫、桃红、白、黄等经典明艳色系，亦不乏淡紫、鹅黄与粉红等清新柔和的新品种。经长年栽培和改良，现已繁衍出众多单瓣与重瓣变种，高矮、大小不一，各具风姿。

紫罗兰色彩缤纷、芳香扑鼻、产量丰沛及花期持久，深受园艺爱好者喜爱。无论用于布置花坛、栽㮔盆栽、还是切花插瓶，皆能带来满室芳馨。由其萃取之精油更是香水和香薰制品中历久不衰的成分。

