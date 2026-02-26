Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大主办2026亚太国际教育协会年会暨展览圆满闭幕 展示香港教育卓越优势 推动「留学香港」品牌跃上世界舞台

由香港中文大学主办的2026亚太国际教育协会（APAIE）年会暨展览今天（26日）于香港会议展览中心举行闭幕典礼。今届APAIE吸引来自全球70多个国家和地区、逾3,000位国际教育领袖及专家学者参与，与会人数创下历史新高。盛会汇聚逾450间大学及机构参展，举行近130场会议及讲座，深入探讨高等教育最新趋势，促进跨地合作与人才交流。活动不仅展示香港高等教育的卓越成就，更进一步推动「留学香港」品牌迈向全球，巩固香港作为国际专上教育枢纽的地位。

卢煜明 : 将继续全力探索创新教学模式 推动教育革新

中大校长卢煜明教授在闭幕典礼上致谢辞。他表示：「过去数天，香港充满活力的氛围为交流与合作提供了绝佳舞台。香港位处东西文化交汇点，凭借卓越学术、创新研究及全球伙伴合作的独特优势享誉国际。随著持续投入基础设施及引进人才，我们的高等教育学府正全力推动，把香港打造成世界级教育枢纽，惠及全球。我期望各位能透过是次年会及与本地同业的深入交流，更全面地了解香港高等教育所蕴藏的庞大机遇。我们将继续全力探索创新教学模式，推动教育革新，并建立可持续的伙伴关系，期望透过这些经验，再次印证香港高等教育的实力与灵活性。」

闭幕典礼上举行APAIE会旗交接仪式。左起：马来西亚理工大学校长MohdShafry bin Mohd Rahim教授、候任 APAIE主席马来西亚理工大学国际事务处长Mohd Ariffin bin Abu Hassan教授、APAIE主席VenkyShankararaman教授，以及中大校长卢煜明教授。
中大校长卢煜明教授在闭幕典礼上致谢辞。
APAIE主席Venky Shankararaman教授发表闭幕致辞。
马来西亚理工大学校长Mohd Shafry bin Mohd Rahim教授致辞。
APAIE主席Venky Shankararaman教授发表闭幕致辞，他表示：「回顾过去数天，2026 APAIE 充分体现了『促进亚太区协作 共创全球教育新里程』的主题，善用香港作为国际教育枢纽的独特优势，推动业界进步、创新发展及可持续伙伴合作关系。谨此衷心感谢中大担任主办单位，其他七所大学担任协办单位、大学教育资助委员会，以及香港特别行政区政府的支持，令是次活动得以成功举行。」

在闭幕典礼上，大会举行APAIE年会旗帜移交仪式。中大校长卢煜明教授代表今届年会主办单位，先把APAIE会旗交予APAIE主席Venky Shankararaman教授，然后Venky Shankararaman教授随即把会旗交予下届主办单位──马来西亚理工大学。

马来西亚理工大学校长Mohd Shafry bin Mohd Rahim教授表示：「我们深感荣幸能获得信任，于马来西亚吉隆坡举办 2027 APAIE 年会暨展览。马来西亚曾于 2019 年于吉隆坡举办APAIE年会暨展览，今次再度获得主办权，对马来西亚的专业精神、共融理念及文化底蕴予以肯定，亦展现了我们作为促进全球学术交流的实力。马来西亚以多元而深厚的信仰与文化传统为根，秉持善良、谦逊与仁爱的核心价值；我们的优势不止于深厚的知识素养，更在于稳固的道德与精神基础──是一个以智慧与信念引领创新、推动人类共同价值的国家。2027年适逢马来西亚建国70周年，是大家莅临体验世界级款待与文化氛围的最好时机。我们正积极筹备一场充满活力且令人难忘的盛会，期望各位为知识而来，因庆典而停留，带着一生难忘的伙伴关系与珍贵回忆而归。我们怀着开放的心与殷切的期待，诚邀各位莅临马来西亚，参与 2027 APAIE年会暨展览！」

一连五日（2月23日至27日）的2026 APAIE年会暨展览成功为本地与国际高等教育界开拓更多合作契机。活动在中华人民共和国香港特别行政区教育局、大学教育资助委员会（教资会）及香港旅游发展局支持下，由中大主办，并由其他七所教资会资助大学协办。作为APAIE创始会员之一及今届APAIE主办机构，中大将继续与全球伙伴加强交流，并期待明年于马来西亚再聚，共同以创新理念推动全球教育合作迈向新里程。

