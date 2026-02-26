Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

预算案2026｜曾指不能随意动用外汇基金 许正宇 : 转拨1500亿入北都属投资基建 不影响财政稳健

社会
更新时间：19:08 2026-02-26 HKT
发布时间：19:08 2026-02-26 HKT

新一份《财政预算案》已发表，提出从外汇基金转拨1,500亿元至基本工程储备基金，用于支持北都及其他基建投资。财经事务及库务局今（26日）举行记者会，财经事务及库务局局长许正宇指出，是次拨款涉及基金在去年的额外收入部分，且并非全部提取，而且转拨后基金仍有增长。

2021年曾指不能随意动用外汇基金  许正宇: 今次用在投资基建

许正宇曾于2021年回应立法会提问时指出，金融市场敏感，随意动用外汇基金可能动摇市场对联系汇率的信心。他称今次做法与以往原则一脉相承，是次考虑动用外汇基金的前提，是确保有足够能力维持金融稳定。当年讨论的背景为是否动用外汇基金应对疫情下的经常性开支，而外汇基金的长期性应避免用于支付营运开支。因此，今次的回拨安排有明确界定，资金只会用于工程项目及相关投资，他强调「开支」与「投资」在本质上存在差别。

对于为何过去未考虑类似拨款，而今年认为条件符合，许正宇解释，之前动用外汇基金指的是用在日常或营运开支上，今次是用在投资方面，尤其是基础工程建设上，从另一个角度看，有基础建设之后，可以令经济更多元化、有更多产业，同时提升整体经济的抗风险能力，是稳健做法。

许正宇：今次拨款仅涉基金去年部分额外收入

许正宇解释，外汇基金的存在是维持金融稳定，其资产需要具备一定流动性。他指出，是次拨款涉及基金在去年的额外收入部分，且并非全部提取，转拨后基金仍有增长。他认为，将该笔款项用于北都这类长远投资，与外汇基金保持流动性以维护金融稳定的工作和目标并无冲突。

财库局常任秘书长（库务）黎志华补充，北都发展年期长远，政府采取多元融资方法处理。除土地收入外，因应近年卖地收入减少，政府已透过发债填补资金缺口。是次预算案建议动用外汇基金，是希望为未来两年推动北都及其他基建投资。同时，政府亦积极鼓励私人市场参与，旨在充分善用市场资源，加快北都发展，而非纯粹用政府资源。

黎志华：这次转拨不是恒常机制

黎志华亦表示，外汇基金转拨会依足外汇基金条例进行，先获外汇基金咨询委员会同意，再经行政长官会同行政会议批准，但具体时间表未能透露，目标是在2026/27年度完成转拨。

对于外汇基金转拨是否存在具体触发准则，如是否仅在进行大型基建项目时，或当外汇基金收入达到特定水平时才会启动转拨，黎志华表示，外汇基金的主要功能是捍卫港元及保障香港金融稳定，假如政府要从外汇基金转拨资金，首先确定这两个基本原则和目的不受到影响，重申这次转拨不是一个恒常机制。

记者：曹露尹

摄影：刘骏轩

