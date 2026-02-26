财政预算案2026｜车主赶「一换一」尾班车 有车行一晚售逾350辆 代理：已多预400新车

新一份《财政预算案》宣布，电动车首次登记税宽减，包括「一换一」计划，下月31日届满后不再继续。同时是MG代理的富利堡集团主席及行政总裁黄毅力表示，昨晚（25日）售出逾350辆电动车，较平日多近17倍，更有顾客疑误以为未能赶及买车而情绪激动，「我们有现货，不需要那么急在昨晚凌晨前落订。」

已准备第二批400辆新车 冀3月底前清货

黄毅力透露，车厂已调派生产线支持出货，车行亦已准备第二批400辆新车，冀「一换一」计划结束前清货。他预计，计划结束后，电动车销量将跌5至6成，以税前车价15万元以上的型号较受打击。

已部署售4款新型混能车：不会有充电难问题

不过黄毅力补充，车行已部署售卖4款新型混能车，相信混能车可填补电动车销情空缺，「混能车不会有充电问题，香港很多地方不能充电；第二，混能车过去之所以弱势，是因为电动车有补贴；第三，现在混能车电池续航力都比较长，例如广汽集团的『E9』，一缸油行到1200公里，又可以当电车用。」

运输署指，政府会就2026年2月25日或之前已订购的电动私家车，或已由车主安排付运来港自用的电动私家车，实施一次性安排。有关申请必须于2027年2月24日或之前提交，才能够以调整前的宽减额缴付汽车首次登记税。

运输署预期，3月31日「一换一」计划完结前，申请数量将大幅增加，处理申请时间会相对较长；车主如欲查询申请进度，请先向相关注册分销商/注册进口者确认其递交申请的日期，让署方能更有效地跟进个案。

私家车首次登记税，车价首15万元税率46%，次15万元税率86%，再之后20万元税率115%，余下车价税率增至132%。现时一般电动私家车，首次登记税宽减额上限5.85万元；「一换一」计划下，车主取消燃油车登记，改买50万元以下新电动车，首次登记税宽减上限17.25万元。

以购买一架282,800元的特斯拉Tesla Model Y Premium后轮驱动版为例，「一换一」后只需293,508元，计划取消后连税价达466,008元，贵了约58.77%。较「入门」的广气GAC Aion UT「一换一」价142,800元，计划取消后连税价也要208,488元，贵了46%。

记者：萧博禧