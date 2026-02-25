财政预算案2026︱科技园公司欢迎深化创新科技布局措施 加速人工智能产业化

新一份《财政预算案》出炉。科技园公司欢迎2026-27年度预算案驱动创科发展，结合市场力量，加速人工智能（AI）产业化，推动科技创新与产业创新深度融合。科技园公司将全力配合相关措施，并全速推进INNOPOLE的建设，实现北都成为国际创科新城的愿景。

科技园公司主席查毅超表示，乐见《财政预算案》提出多项以创科为主题的措施，为产业链奠定坚实基础，并以人工智能+及生命健康等科技继续驱动香港创科向前。预算案提出多项措施主动对接国家「十五五」规划，科技园公司定必积极融入国家发展大局，与政、产、学、研、投紧密合作，发挥「一国两制」下「引进来、走出去」的独特优势，加快提升新质生产力，汇聚企业、资金和人才，助力香港建设成国际创新科技中心，贡献国家科技强国建设，推动经济多元及高质量发展。

科技园汇聚逾500 AI创科企业

科技园公司支持特区政府提速推动人工智能产业化，并促进AI与各产业的深度融合，同时亦鼓励AI的广泛应用，包括成立「AI+与产业发展策略委员会」，为AI带动产业转型及发展订定策略；同时亦拨款及提出措施作全民AI培训。科技园公司汇聚超过500间人工智能创科企业及5,000多名AI技术专才，当中包括多家本地培育的独角兽企业，未来将继续聚焦推动AI与生命健康科技、新材料、新能源、微电子等前沿产业深度融合，结合数码科技与传统优势，回应社会发展需要，促进香港经济多元化发展。

全力支持成立新田科技城专属公司

科技园公司作为香港创科旗舰，全力支持政府成立新田科技城专属公司，推动开发新田科技城的工作。新田科技城将成为创科重镇和发展新质生产力的重要基地。

按政府早前公布，科技园公司为新田科技城当中约20公顷用地进行规划研究，并定名为INNOPOLE项目，并将全力配合政府，日后与专属公司协调发展新田科技城，扩大创科生态圈，吸引企业及国际人才进驻，善用香港国际化优势，做好联通内地与世界的桥梁。

科技园公司喜见政府建议向立法会申请注资100亿元予河套香港园区（即科技园公司子公司港深创新及科技园），加速园区发展，提供重要基础设施，进一步加强对初创企业的支持，及成立创投基金，助力初创生态蓬勃发展。

科技园公司欢迎政府加速推进香港新型工业化发展，包括透过推出「新型工业菁英企业培育计划」，扶持对本港新型工业有贡献的高增长企业，助力培育新兴和未来产业；预留2.2亿元在香港建设首个境外的国家制造业创新中心，并正研究本港新型工业中长期发展策略。科技园公司将继续透过大埔、元朗和将军澳的三个创新园，支持更多先进制造业成果转化，推动高增值新型工业化发展。

续致力构建完善生命健康科技生态圈

科技园公司欣见政府推出不同措施支持发展新兴产业，例如100亿元「创科产业引导基金」，积极推进具身智能、量子科技、新材料等研究和应用；同时政府亦支持生物医药技术研发转化、将成立「国际临床试验学院」等。目前，科技园公司汇聚超过300间生命健康科技相关企业，当中不乏世界一流的生物医药公司，科技园公司将继续致力构建完善的生命健康科技生态圈，提升香港在相关领域的国际影响力。

科技园公司将全力配合《财政预算案》提出的措施，加强相关配套，提升香港作为全球原始创新策源地的影响力。同时继续与各界携手，成就更多科技成果转化，加速培育顶尖科技企业与人才，助力本地创科企业把握大湾区机遇并开拓海外市场，引领香港创科发展迈向新里程碑，为国家创科发展贡献力量。