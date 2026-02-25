财政预算案2026︱预留一亿吸引崭新展览来港 陈茂波 : 启德体育园办不同类型盛事 美酒佳肴节可办更长时间

财政司司长陈茂波今日( 25日 )晚上出席本地电视台联合举办的《预算案论坛》，进一步阐释预算案提出的措施。预算案提出支持北都，首次从外汇基金转拨1500亿元作基建发展，陈茂波指外汇基金现有4.1万亿元，去年收入逾3000亿，要加速推动北都，引进产业，也是投资香港未来。他称北都发展要公私营合作，最重要是用好的香港经济新动力，推动香港创新经济发展，用好优势，加速引入产业。

北都回报不能只看财政 要看如何创造就业、招商引资

陈茂波强调北都回报不能只看财政，要看如何创造就业，招商引资，推动GDP等，北都发展长达廿年，北都亦为香港未来创科新引擎，政府会用好市场资源，以多方面推动发展。

他指工务工程开支未年每年需费1200多亿元，要适度发债推动基建投资，借债比例将由14.4%升至未来的19%，属稳健水平。对于会否设北都专项债券，陈茂波要打通交通需要投放资源，没必要作出区分，重申发债所得不会拨入经常开支，会投入基本工程开支中。他表示，有银行想政府发长期债券，考虑到北都个别项目发展需时较长，政府正探讨推出长期债券。

新一份预算案派糖较去年多1.8倍，有否空间多派，陈茂波指去年派糖78亿，今年双倍达150亿，支援措施包括增加免税额，涉款50亿，市民税务负担可减轻，认为今年派糖水平审慎。

陈茂波指新一份预算案上调免税额一成，至于会否引入累进税，他指现今做法较简单，上调子女免税额亦令不少中产受惠。对于会否扩阔税基，陈茂波指预算案提出成立并由他主持「税务政策咨询委员会」，目的是提升税务政策竞争力，吸引更多公司来港，不会讨论扩阔税基问题。

预算案开源措施包括上调一亿元豪宅印花税，陈茂波指政府以节流为主，开源为副，政府没有引入新税，并以能者多付为原则，政府评估过一亿以上豪宅交投量仅占所有交投量0.3%，楼市近月稳中向上，每月交投达5000多宗，属过去4年新高，相信新措施不会影响楼市的竞争力。他表示，楼市希望平稳健康发展，近月楼价微升，但交投量急增，政府会审慎推地，不希望楼市大上大落。

被问及AI发展会否影响就业市场，陈茂波指AI发展科技变革，若应变不足会被淘汰，香港要赋能市民善用AI，在职人士也有课程支持，要让市民学用且用好AI。

启德体育园办不同类型盛事 美酒佳肴节可办更长时间

电动私家车的首次登记税宽减安排在3月底届满后不再继续，会否阻碍零碳目标，陈茂波指零碳目标不变，政府鼓励车主用电动车，电动车发展快，价钱也有竞争力，原有优惠毋须再推出，本港现时新出的私家车已有7成是电动车。

预算案预留一亿吸引崭新展览来港，陈茂波表示，希望透过崭新展览，吸引更多高消费客人来港，创造经济，丰富展览内容来港。对于会否发放夜间消费券，陈茂波指香港举办盛事内容会更丰富，启德体育园会办不同类型盛事，美酒佳肴节亦可办更长时间，未来令盛事为时更长及内容更丰富。

今年预算案拨款2亿元推出「北都城乡共融基金」先导计划，陈茂波表示民宿也列入考虑范围，乡村也可提出建议申请，希望透过计划方便市民游览乡村。

