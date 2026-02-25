财政预算案2026︱新生婴儿奖励金何去何从？陈茂波：待施政报告后检视成效再考虑

2023年《施政报告》提出为新生婴儿父母提供2万元现金奖励以鼓励生育，计划为期3年，至今年10月到期，但去年全年出生登记数字仅3.1万宗，创有纪录以来新低。对于生育津贴何去何从，财政司司长陈茂波今日宣读的新一份《财政预算案》中，并无提及。陈茂波在随后的预算案记者会上为此解画，指相关计划将实施至10月，现时至10月期间，除了《财政预算案》外，亦会发表新一份《施政报告》，政府会检视过去这段时间内，计划实施后的整体效果，再作考虑。

截止今年1.31发放金额约12.78亿元奖励金

截止今年1月31日，2万元新生婴儿奖励金计划共接获约64,390宗合资格申请，并已向63,900名申请人发放奖励金，涉款约12.78亿元。2024年全年、2025全年及今年首月发放的奖励金数字，分别为6.96亿元（34,836宗）、5.38亿元（26,922宗）及4,284万元（2,142宗）。

此外，截止今年1月底，共2,073宗个案涉及同一申请人申领两次奖励金，以及30个案涉及同一申请人申领3次奖励金。政府指，有关情况属「生孖胎」或计划期间先后诞下新生婴儿。计划可由父或母其中一方申请，若生两胎人士，每次非同一人申请奖励金，如第一胎母亲为申请人，第二胎父亲为申请人，则不会反映在此数字。

