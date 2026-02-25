Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉讹称符合「高才通」资格申请来港 内地女子否认串谋诈骗3月中受审

社会
更新时间：11:58 2026-02-25 HKT
发布时间：11:58 2026-02-25 HKT

36岁持双程证女子涉于前年向入境处讹称自己符合「高才通」资格，诱使入境处批准她与家人来港。该女子今于沙田裁判法院否认串谋诈骗罪，控方表示将传召3名证人，包括入境处职员；辩方除被告外将传召一名笔迹专家。署理主任裁判官郑纪航预计审讯需时2日，订于3月18开审，期间被告续准以原有条件保释。

被告徐丽娜被控一项串谋诈骗罪。徐被控于2024年的某一天，在香港或其他地方，与一名为「孙先生」的人士，串谋诈骗香港特区政府入境处处长及其人员，即藉著不诚实地及虚假地向处长及其人员表示符合高端人才通行证计划的资格来港，从而诱使处长及其人员作出违反公职行为，即在原本不会批准的情况下批准徐、其配偶徐亮波及3名子女进入及逗留香港。

案件编号：STCC900002/2025
法庭记者：雷璟怡

