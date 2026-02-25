财政预算案2026︱预算案或拨两亿设北都基金 谭镇国倡设旅客限额及预约制

新一份《财政预算案》今日出炉，据了解，政府计划拨款1至2亿元成立「北都城乡共融基金」，旨在推动乡郊文化旅游发展。新界北立法会议员谭镇国认为，发展与保育必须并行，建议可考虑设立旅客数量上限及预约制度，以平衡访客体验与居民生活质素。

谭镇国今早（25日）在电台节目中对基金表示欢迎，他认为城市与乡村之间可以建立平衡且互惠的关系，在推动北部都会区发展的同时，亦应让城乡共享发展成果。

他指出，北都内不少乡郊地区拥有深厚的文化价值，具备优厚条件发展乡郊旅游。他以早前举行的锦田乡酬恩建醮为例，形容这类扎根社区、富有传统色彩的活动，吸引力绝不逊于国际盛事。他期望基金能发挥催化作用，将北都丰富的自然与文化资源转化为独特的旅游资产，既能创造就业，亦可带动乡郊经济发展。

倡为乡郊场地「拆墙松绑」 整栋村屋可作商业用途

谭镇国强调，推动城乡共融，资金固然重要，但长远更需政策配合。他建议为乡郊场地「拆墙松绑」，考虑容许整栋村屋转作商业用途，例如开设餐厅或度假屋；祠堂亦可举办具传统特色的活动，如盆菜宴等。他呼吁政府考虑设立专责小组，提供一条龙服务，协助申请人处理相关牌照及场地审批程序。

谭镇国透露，据悉基金或以先导计划形式推行，鼓励地区组织及民间团体申请。他提到，北都最东面的蓝绿康乐旅游生态圈，涵盖红花岭、莲麻坑及沙头角等沿海村落与岛屿，拥有丰富自然资源、保护区及海岸公园，极具发展潜力，对本地及国际旅客均具吸引力。

沙头角具条件发展成海鲜美食街

他又以沙头角为例，指该区拥有独特历史背景及优美海岸线，具备条件发展为如西贡般的海鲜美食街。他建议可考虑全面开放沙头角，打造标志性旅游项目，若试行成功，可再扩大基金规模，吸引更多投资者参与，实现双赢。

不过，谭镇国亦强调，发展乡郊旅游必须兼顾保育，建议可考虑设立旅客限额及预约制度，适度增加休憩空间，避免对居民生活造成过度影响，务求在旅游发展与社区需求之间取得平衡。

沙头角乡事委员会副主席曾玉安在同一节目中表示，推动乡郊文化旅游，关键在于政策配合。他形容，沙头角禁区是目前发展的最大障碍，建议全面取消，指现时中英街已规范化，无需再设禁区。此外，他并呼吁简化乡郊活化项目的申请程序，以提升执行效率。

