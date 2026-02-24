财政预算案2026︱电动车一换一退场？业界：消息一出车行销量增两倍 「三手准备」应对政策变动

新一份《财政预算案》将于明日（25日）公布，有消息传出将取消或大幅削减电动车「一换一」计划的首次登记税宽免优惠。富利堡集团主席及行政总裁黄毅力向《星岛头条》表示，自消息传出后，客源明显大增，单在今年2月（截至23日）已卖出350辆车，销售总额达7,500万元，较去年同期增加约两倍。多数客人「即日来，即日落订」，「生意的确比过往的新春期间畅旺，连年初一都有人买车，很多车行当日都不会营业」。他形容现时的优惠已是「减到冇得减」，消费者也感到「如果今次减完就冇」，因此相比2024年传出取消「一换一」时，顾客更为踊跃。

相关新闻：

财政预算案2026︱电动车一换一传取消 代理各出奇招：营业至凌晨、收$100订金保优惠价

财政预算案2026︱电动车「一换一」传取消？业界：已准备通宵营业试车 倘取消生意势「半年寒冬」

财政预算案．前瞻︱电动车「一换一」计划取消？1月登记数字暴升 议员业界吁勿一刀切

财政预算案．前瞻︱电动车配额炒至2.8万 业界称到顶：延续「一换一」计划价格自回落

大棋盘｜电动车「一换一」计划将告终？行会成员吁勿一刀切 倡分两阶段削税务宽免

若政策变动 料下班时段购车高峰

为应对「赶尾班车」购车潮，黄毅力表示，公司早在两个月前已做好准备，除展销厅通宵营业外，亦提供通宵试车服务。「由于试车牌照在晚上试车有特定规范，我们早在两个月前就做了准备，现在所有新车都出了牌、买了保险，所以通宵试车都没问题」。他又估计，明日一旦有政策变动，购车高峰时段将是下班时间，「因为明天都是上班日，大家如果有购车需求，又会收工之后过来。」

至于人手安排，他表示，现时40名前线员工足以应付购车潮；若需通宵营业，将安排员工轮更，未来有需要或会增加人手。「明日我们会密切留意预算案消息，安排了3套方案：24小时、48小时及72小时大行动。Plan A若政府宣布即日取消，便剩下24小时『赶尾班车』；Plan B就是48小时；Plan C就是72小时。如果（优惠）去到3月尾，就不用通宵营业，大家也多些时间，不用赶。」

他亦坦言汲取过去经验，今年入货更为审慎，相比2024年出现类似情况时，入货数量减少七成，「也是担心政策有任何变动，会压着很多货，所以都系见车买车，不会囤积很多货」。他又估计，政策取消后将步入「半年寒冬」，「第一个原因是，大量购买力已经消耗；第二是心理因素，取消优惠后，大家心情不佳会打击购买意欲。」

记者：何姵妤

摄影：苏正谦