预算案｜注资100亿予河套香港园区 设专属公司推动开发新田科技城 申起始资金100亿元

【财政预算案2026/北都】《财政预算案》今（25日）出炉，财政司司长陈茂波表示，北都是香港未来发展的新引擎，将为香港注入新经济动力，助力香港「南金融、北创科」的新产业布局。政府正提速推进北都发展，包括采用「片区」模式批地和加快引入企业及产业；成立两间专属公司，分别聚焦新田科技城及洪水桥产业园；预计在年中提交北都专属法例的条例草案。

河套香港园区｜正与内地研究制订科研数据、生物样本「过河」具体方案

创科发展方面，《预算案》指河套香港园区第一期首批落成的两座大楼已有超过60间企业落户，出租率约八成。第二期规划亦已完成，两期将合共提供二百万平方米的楼面，政府向立法会申请注资100亿元予园区公司以加速园区发展，包括引入市场力量加快发展第一期余下地块；提供重要基础设施；进一步加强对初创企业的支持，以及成立创投基金。

此外，政府正争取在深港两个园区实现人员、物资、资金及数据的便捷流动，并与内地研究制订科研数据及生物样本「过河」的具体实施方案，例如以「白名单」、「绿色通道」等机制简化进出手续和审批程序。

今年成立专属公司推动新田科技城 同申100亿起始资金

至于新田科技城，政府指新田科技城是河套的延伸，与河套香港园区形成上中下游协同发展，构建完整的产业生态圈。河套聚焦上中游的研发、转化、中试等，而新田科技城较大规模的土地则为研发成果转化提供原型、中试和量产空间。政府今年将成立专属公司推动开发，并向立法会申请注资100亿元起始资金，同时带动市场资源提速发展。