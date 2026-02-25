Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

预算案｜注资100亿予河套香港园区 设专属公司推动开发新田科技城 申起始资金100亿元

社会
更新时间：11:23 2026-02-25 HKT
发布时间：11:23 2026-02-25 HKT

【财政预算案2026/北都】《财政预算案》今（25日）出炉，财政司司长陈茂波表示，北都是香港未来发展的新引擎，将为香港注入新经济动力，助力香港「南金融、北创科」的新产业布局。政府正提速推进北都发展，包括采用「片区」模式批地和加快引入企业及产业；成立两间专属公司，分别聚焦新田科技城及洪水桥产业园；预计在年中提交北都专属法例的条例草案。

河套香港园区｜正与内地研究制订科研数据、生物样本「过河」具体方案

创科发展方面，《预算案》指河套香港园区第一期首批落成的两座大楼已有超过60间企业落户，出租率约八成。第二期规划亦已完成，两期将合共提供二百万平方米的楼面，政府向立法会申请注资100亿元予园区公司以加速园区发展，包括引入市场力量加快发展第一期余下地块；提供重要基础设施；进一步加强对初创企业的支持，以及成立创投基金。

▼▼财政预算案重点▼▼

此外，政府正争取在深港两个园区实现人员、物资、资金及数据的便捷流动，并与内地研究制订科研数据及生物样本「过河」的具体实施方案，例如以「白名单」、「绿色通道」等机制简化进出手续和审批程序。

相关新闻：财政预算案前瞻︱《星岛》消息：政府拟预留约2亿元成立「北都城乡共融基金」 推乡郊文化旅游 

今年成立专属公司推动新田科技城 同申100亿起始资金

至于新田科技城，政府指新田科技城是河套的延伸，与河套香港园区形成上中下游协同发展，构建完整的产业生态圈。河套聚焦上中游的研发、转化、中试等，而新田科技城较大规模的土地则为研发成果转化提供原型、中试和量产空间。政府今年将成立专属公司推动开发，并向立法会申请注资100亿元起始资金，同时带动市场资源提速发展。

↓预算案专页↓

↓预算案专页↓

最Hit
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
突发
1小时前
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
财政预算案2026．直播︱推进人民币国际化 定期发行不同年期人民币债券 积极研究加快落实在港推出国债期货
政情
40分钟前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
3小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
17小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
18小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
21小时前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
23小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
18小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
2026-02-23 19:00 HKT