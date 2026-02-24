屯门南延线︱新屯门游泳池即日起开放 港铁：释出土地全面建造第16区站工程

港铁公司表示，正全力推展六个新铁路项目，其中屯门南延线项目下的屯门游泳池重置工程近期完成，标志着项目踏进新里程。相关政府部门于今天（24日）正式开放新泳池设施予市民使用，为居民提供全新及升级的康乐设施；同时，原有屯门游泳池亦已启动拆卸，释出土地以全面进行第16区站的建造工程。

港铁为居民全面升级泳池 设暖水池、看台座位数倍增

屯门南延线项目将屯马线由屯门站延伸，途经位于第16区的新中途站，至屯门码头附近的屯门南新终点站。由于原有屯门游泳池位处第16区站选址范围内，公司需进行拆卸并于新址重置。新的屯门游泳池位于轻铁车厂站附近的屯门康乐体育中心内，港铁公司项目团队透过善用建筑资讯模型（BIM）技术优化工程规划，在约两年时间内完成重置工程。

港铁公司亦为居民全面升级泳池设施，包括增设全天候室内暖水池，将室内观众看台座位数目增加近一倍，以及加入更多无障碍设施。随着这项关键重置工程完成，港铁公司已启动原有屯门游泳池的拆卸工作，以释出土地全面进行第16区站建造工程。

与此同时，项目另外两个主要工程，包括屯门南站及铁路高架桥亦正全速推进。铁路高架桥延伸段亦正沿屯门河兴建，地基及桥墩工程进展顺利，并已开始建造桥身结构。屯门南站方面，地下设施及临时道路迁移工程已陆续完成，为未来车站结构融入社区腾出空间；车站地基工程进行得如火如荼，预计年内展开车站结构建造，届时项目将全面进入结构建造阶段，铁路延伸段亦将逐步成型。

此外，港铁正就邻近旧泳池的轻铁「屯门泳池站」改名为「海皇路站」展开系统及标示改动的筹备工作，预计将于今年年中生效，相关安排届时会正式公布。