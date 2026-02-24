Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱电动车「一换一」传取消？业界：已准备通宵营业试车 倘取消生意势「半年寒冬」

社会
更新时间：10:39 2026-02-24 HKT
发布时间：10:39 2026-02-24 HKT

新一份《财政预算案》明日（25日）出炉，不断有消息传出或将取消电动车「一换一」计划的首次登记税宽免，近月「赶尾班车」心态下电动车登记数字增多。富利堡主席及CEO黄毅力今早（24日）在电台节目表示，自消息传出后，查询电动车顾客变多，生意比平时亦增加约两成。不过，他预料「一换一」计划一旦取消，往后市场将迎来约半年销售「寒冬」。

电动车一换一︱黄毅力：或通宵营业供试车 应对尾班车客人

倘明日宣布取消「一换一」，黄毅力指，为应对相信会涌现的「赶尾班车」购车潮，其集团已作好「两手准备」，包括Showroom（展销厅）通宵营业、甚至提供通宵试车服务。

财政预算案2026︱两年前食「诈糊」卖唔出 今年入货保守克制

回顾2024年类似情况，黄毅力指当时同样传政府取消「一换一」，导致业界因早前大量入货而蒙受损失。他坦言，汲取两年前经验，这次代理们入货方面普遍更为保守及克制。对于计划取消的影响，黄毅力认为，税务优惠的金额本身或许不多，但对消费者的心理影响却会很大，解释称当车主习惯了的优惠突然消失，会严重打击其购买意欲。他预测，「一换一」取消后的半年，业界销情将非常惨淡，步入「半年寒冬」。

现今电动车性价比「无得抗拒」

被问到哪些人会选择油车而非电车，黄毅力笑言，目前消费者选择油车的唯一原因，通常是居住或工作环境缺乏充电桩。他坦言，现今电动车性能、价钱及驾驶表现已极具竞争力，其性价比「无得抗拒」。对于部分人担心电动车加速太快、难适应、「会Chok」等问题，他认为这多数是个别美国品牌特性，而许多欧洲、日本及中国品牌的电动车已能做到如「油车」般畅顺驾驶感。

车行近月以「最后机会」作招徕促销，不少车主「赶尾班车」换电动车，享受税务宽减。根据运输署数字，计划今年3月底届满，近月气氛转热，今年1月已有3,241辆车完成登记，较去年每月平均数增加19.6%。

相关新闻：

财政预算案．前瞻︱电动车「一换一」计划取消？1月登记数字暴升 议员业界吁勿一刀切

财政预算案．前瞻︱电动车配额炒至2.8万 业界称到顶：延续「一换一」计划价格自回落

大棋盘｜电动车「一换一」计划将告终？行会成员吁勿一刀切 倡分两阶段削税务宽免

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
16小时前
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
20小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
5小时前
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
19小时前
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
18小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
16小时前
医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍昨日（23日）被捕。
消息指医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍被落案起诉 明日提堂
突发
2小时前
路透社资料图片
马来西亚7.1级强震 专家指属深层隐没型地震 或8级地震先兆
即时国际
3小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
16小时前