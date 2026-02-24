财政预算案2026︱电动车「一换一」传取消？业界：已准备通宵营业试车 倘取消生意势「半年寒冬」

新一份《财政预算案》明日（25日）出炉，不断有消息传出或将取消电动车「一换一」计划的首次登记税宽免，近月「赶尾班车」心态下电动车登记数字增多。富利堡主席及CEO黄毅力今早（24日）在电台节目表示，自消息传出后，查询电动车顾客变多，生意比平时亦增加约两成。不过，他预料「一换一」计划一旦取消，往后市场将迎来约半年销售「寒冬」。

电动车一换一︱黄毅力：或通宵营业供试车 应对尾班车客人

倘明日宣布取消「一换一」，黄毅力指，为应对相信会涌现的「赶尾班车」购车潮，其集团已作好「两手准备」，包括Showroom（展销厅）通宵营业、甚至提供通宵试车服务。

财政预算案2026︱两年前食「诈糊」卖唔出 今年入货保守克制

回顾2024年类似情况，黄毅力指当时同样传政府取消「一换一」，导致业界因早前大量入货而蒙受损失。他坦言，汲取两年前经验，这次代理们入货方面普遍更为保守及克制。对于计划取消的影响，黄毅力认为，税务优惠的金额本身或许不多，但对消费者的心理影响却会很大，解释称当车主习惯了的优惠突然消失，会严重打击其购买意欲。他预测，「一换一」取消后的半年，业界销情将非常惨淡，步入「半年寒冬」。

现今电动车性价比「无得抗拒」

被问到哪些人会选择油车而非电车，黄毅力笑言，目前消费者选择油车的唯一原因，通常是居住或工作环境缺乏充电桩。他坦言，现今电动车性能、价钱及驾驶表现已极具竞争力，其性价比「无得抗拒」。对于部分人担心电动车加速太快、难适应、「会Chok」等问题，他认为这多数是个别美国品牌特性，而许多欧洲、日本及中国品牌的电动车已能做到如「油车」般畅顺驾驶感。

车行近月以「最后机会」作招徕促销，不少车主「赶尾班车」换电动车，享受税务宽减。根据运输署数字，计划今年3月底届满，近月气氛转热，今年1月已有3,241辆车完成登记，较去年每月平均数增加19.6%。

