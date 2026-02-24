财政预算案2026前瞻︱公屋联会倡放宽强积金置业 推动长者住屋发展

新一份《财政预算案》即将于明日（25日）出炉。公屋联会提出多项建议，包括放宽动用强积金置业、降低白表买楼首期金额，以及推动长者住屋发展等共8项措施。

联会总干事招国伟今早（24日）在电台节目表示，随着本港人口老化加剧，相关政策值得朝此方向推进。他建议可透过降低补价、提供税务宽减或豁免部分楼面面积等诱因，鼓励私人发展商兴建更多长者住屋项目。

建议将白表首期下调至与绿表看齐

在降低白表买楼首期方面，招国伟指出，现时资助房屋设有两类申请资格，分别为绿表及白表。绿表申请人只需支付不少于楼价5%的首期，而白表则需缴付不少于楼价10%。他建议将白表首期下调至与绿表看齐，以减轻年轻一代的置业负担。若能落实，首次置业的青年可节省一半首期开支，有关资金可用於单位装修或添置家居设备，有助降低整体置业成本。

联会同时建议容许雇员动用强积金作置业用途，协助工作多年但欠缺首期的青年市民上楼。招国伟表示，可参考海外经验，容许灵活运用强积金作置业后，日后若物业卖出，有关款项需放回强积金户口，以防止资金被用于投机或炒卖。

此外，联会亦建议提升资助出售房屋的大单位比例。招国伟认为，应将两房单位的比例提高至不少于项目总数的五成，以改善市民的居住质素。

