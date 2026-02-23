沙田两货车疑因落货问题起冲突 司机及运输工共3人涉互殴及鎅刀袭击 被控4罪押后讯

两货车司机去年9月在沙田中心附近，疑因落货问题发生争执，其中货车司机与同行运输工人涉夹攻杨姓货车司机，杨姓货车司机则涉以鎅刀还击，3人被控袭击伤人等4罪。案件今早在沙田裁判法院提堂，杨姓货车司机透过法律代表向法庭申请押后案件至4月10日，待向律政司作商讨，余下两名被告则申请押后，待向控方索取文件，获裁判官批准，3人准保释候讯。

3名被告依次为54岁货车司机杨宝量、41岁运输工人杨家豪及56岁货车司机谭伟强。杨宝量被控普通袭击及两项伤人罪，指他于2025年9月6日，在香港新界沙田沙田正街袭击谭伟强、非法及恶意伤害杨家豪及谭伟强。

杨家豪及谭伟强则同被控袭击致造成身体伤害罪，指他们于同日同地点袭击杨宝量，因而对杨宝量造成身体伤害。

案件编号：STCC749/2026

法庭记者：黄巧儿