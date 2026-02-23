Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田两货车疑因落货问题起冲突 司机及运输工共3人涉互殴及鎅刀袭击 被控4罪押后讯

社会
更新时间：16:22 2026-02-23 HKT
发布时间：16:22 2026-02-23 HKT

两货车司机去年9月在沙田中心附近，疑因落货问题发生争执，其中货车司机与同行运输工人涉夹攻杨姓货车司机，杨姓货车司机则涉以鎅刀还击，3人被控袭击伤人等4罪。案件今早在沙田裁判法院提堂，杨姓货车司机透过法律代表向法庭申请押后案件至4月10日，待向律政司作商讨，余下两名被告则申请押后，待向控方索取文件，获裁判官批准，3人准保释候讯。

3名被告依次为54岁货车司机杨宝量、41岁运输工人杨家豪及56岁货车司机谭伟强。杨宝量被控普通袭击及两项伤人罪，指他于2025年9月6日，在香港新界沙田沙田正街袭击谭伟强、非法及恶意伤害杨家豪及谭伟强。

杨家豪及谭伟强则同被控袭击致造成身体伤害罪，指他们于同日同地点袭击杨宝量，因而对杨宝量造成身体伤害。

案件编号：STCC749/2026
法庭记者：黄巧儿

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
5小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
9小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
2026-02-22 17:10 HKT
江华麦洁文准新抱曝光 32岁护士大仔宣布结婚 一场地求婚劲浪漫
江华麦洁文准新抱曝光 32岁护士大仔宣布结婚 一场地求婚劲浪漫
影视圈
6小时前
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
影视圈
2小时前
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
即时国际
58分钟前
原审时获裁定罪脱的刘伟聪遭律政司上诉。苏正谦摄
01:37
35+颠覆案丨12被告上诉 刘伟聪罪脱遭律政司上诉 上诉庭驳回全部上诉维持原判
社会
6小时前