信和集团联同社区伙伴新春送暖 义工队四出关怀逾千基层、长者及儿童

农历新年是传递关怀的重要传统节日，信和集团联同13个社区伙伴，组织过百集团义工队成员，趁著新春佳节走进社区，透过团年聚餐、上门探访及种植工作坊等多元化活动，为约1,400名基层人士、儿童及长者送上节日祝福，让他们在佳节中感受到温暖和关怀。

邀长者团年午宴 探㓥房户送福袋

今年，信和集团义工队邀请近200位长者，齐聚香港黄金海岸酒店享用团年午宴，共度欢乐时光。在义工陪伴下，长者制作贺年饰物、参与趣味游戏，沉浸于热闹喜庆的节日气氛中。席间，信和集团慈善事务董事暨黄廷方慈善基金董事黄敏华更亲手写挥春，满载心意的祝福送到长者手中。此外，义工队积极走入社区，展开探访送暖行动，与房屋局副局长戴尚诚一同探访「普绿轩」过渡性房屋居民，共度温馨时光。义工队亦先后走访位于筲箕湾、深水埗及红磡的社区客厅，并前往深水埗区探访㓥房户，为他们送上福袋，透过真诚的问候与交流，将节日暖意带到社区不同角落，让更多基层人士感受到关怀与陪伴。

兰花工作坊连系「善楼」邻里

信和集团亦致力透过多元活动促进社区共融与邻里互助。集团旗下综合绿色社区项目「一喜种田」特别为大埔过渡性房屋项目「善楼」的居民举办兰花种植工作坊，吸引20多户家庭参与，当中大部分是受宏福苑火灾影响而迁入的居民。参加者亲手制作象征坚韧的兰花贺年摆设，为暂居环境增添节日色彩与希望，同时促进邻里之间的交流与连系。集团亦透过活动让来自不同种族背景的学童认识中国新年的传统习俗，提升归属感，有助他们融入社区。

信和集团慈善事务董事暨黄廷方慈善基金董事黄敏华表示，在今年新春活动中，最让她难忘的是与来自不同社区的长者一起吃团年饭、闲话家常，当挥春祝福送到他们手中，看见他们真挚的笑容和满足的眼神，让黄敏华深深体会到，用心陪伴就是最好的祝福。她指，信和集团义工队希望透过多元互动，为经历变迁的家庭带来一点温暖，为长者及基层儿童带来欢乐，让大家都能带著希望与正能量，迎接新一年。

信和义工队服务时数创新高

这一连串充满温度的新春活动得以举行，有赖一众义工同事的热心投入与积极支持。过去一年，集团同事携手贡献逾25万小时义工服务，创下历年新高；集团义工团队「信和友心人」更于民政及青年事务局与义务工作发展局合办的「香港义工奖2025」中，荣获「企业-最积极参与奖（义工时数）」、「企业-年度十大最高义工时数奖」及「企业-义工时数卓越金奖。这些奖项是对团队投入服务的鼓励，也推动集团继续与社区同行，一同建构更关爱共融的社会。