消委会去年接3.8万宗消费投诉微跌6% 「网购」占一半 涉款大增至9300万元

消费者委员会今日（23日）公布，去年接获整体投诉数字结束连续3年升势，回落至38,187宗，较2024年的逾4万宗减少6%。全年整体网购投诉共有18,913宗，按年上升12%（2024年16,950宗），占整体3.8万宗投诉约50%，较前一年的42%高，涉及总金额大幅上升45%至近9,300万元。

582宗投诉内地网购商户

网购投诉当中，以「食肆及娱乐」和「旅游事务」的最多，分别有4,964宗和2,475宗，按年分别上升29%及13%。港人近年喜欢在内地网购平台消费，香港消费者去年对内地网购商户的投诉有582宗，按年大增42%。

涉公众表演投诉大增202%

启德体育园去年初开幕，然而，消委会指部分活动主办商及票务平台或许因经验不足、与不同场地磨合需时等因素，引起活动安排与宣传不符、座位视线受阻、门票资料出错等问题。去年涉及公众表演的投诉有1,889宗，较前年大幅上升202%。

其中，热气球节（属「其他」类别）因取消升空体验，引起共350宗投诉，主要涉及销售手法问题；而一队国际知名乐队的演唱会因座位视线、门票印错等问题亦招来391宗投诉。消委会表示，今年将重点加强与各售票平台沟通，商讨改善票务安排的方法，令本地及专程来港参与盛事的消费者，均能安心享受活动所带来的愉快体验。

消委会将开通手机应用程式

消委会表示，新一年将以更前瞻的策略，积极加强与本地、内地及海外商户的交流，促进创新营商模式，提升货品及服务质素。此外，消委会将进一步强化消费资讯的内容，亦会革新发放模式，透过开通更多社交媒体平台，及以手机应用程式等多元化渠道教育消费者提升自我保护能力。