财政预算案2026︱综合帐目盈余29亿元 料今年本港经济增长2.5%至3.5%

财政预算案2026今日（25日）发表，财政司司长陈茂波表示，本港的公共财政状况改善较预期快，经营帐目恢复盈余预测，综合帐目提早恢复平衡，让政府在力所能及的范围内，可适度增加对市民和中小企的支援。又预料今年本港经济增长2.5%至3.5%，整体通胀率1.8%。并预料综合帐目将由原来预算约670亿元的赤字转为录得29亿元盈余。

综合帐目计及发债所得 提早恢复平衡

陈茂波表示，过去一年经济和资本市场向好令税收增加，加上强化版财政整合计划渐见成果，本港的公共财政状况改善较预期快。今年度的经营帐目恢复盈余，综合帐目计及发债所得，亦提早恢复平衡，让政府在力所能及的范围内，可适度增加对市民和中小企的支援。

若美国减息步伐较预期慢 环球金融市场乐观情绪或受影响

陈茂波续指，国际大环境错综复杂。主要先进经济体反复的经贸政策，继续为全球贸易带来不确定性。若美国减息步伐较预期慢，现时环球金融市场的乐观情绪或会受影响。

2027年至2030年间平均每年实质增长3%

在香港经济增长方面，陈茂波指出，综合对目前环球和本地经济形势的研判，预测今年香港经济增长2.5%至3.5%。物价方面，陈茂波表示外围价格压力可控。随着本地经济持续扩张，今年通胀预计略高于去年。我们预测今年基本通胀率和整体通胀率分别为1.7%和1.8%。

中期而言，部分主要经济体的保护主义持续，环球经济继续碎片化。然而，「全球南方」崛起，世界贸易与投资版图重塑将为香港带来更多新市场和增长点。陈茂波预测香港经济在2027年至2030年间，平均每年实质增长3%，基本通胀率为平均每年2%。

经营帐目提前恢复盈余

陈茂波指出，过去一年，政府全力落实财政整合计划，同时受惠于股票市场表现突出及经济增长加快，印花税收入修订预算为995亿元，较原来预算增加约319亿元，利得税较原来预算增加约168亿元，合共增加近500亿元；而薪俸税收入保持平稳，修订预算分别为2,090亿元和970亿元，反映香港经济韧性强劲。然而由于住宅物业市场刚回稳、商业物业市场仍然相对疲弱，令政府地价收入处于低水平，修订预算为175亿元，较原来预算减少35亿元。2025／26年度的经营帐目仍提前恢复盈余，综合帐目计及发债净所得则大致平衡。

整体收入修订预算为6,888亿

陈茂波指出2025／26年度，政府的整体收入修订预算约为6,888亿元，较原来预算高4.5%。2025／26年度政府整体开支修订预算为7,892亿元，较原来预算低331亿元。其中，经常开支为5,724亿元，较原来预算低157亿元。

2025／26年度政府经营帐目将由原来预算约30亿元的赤字转为录得513亿元盈余。非经营帐目则由于地价收入处于低水平，加上提速推展北都和其他与经济民生相关的工务工程开支，仍会录得赤字。计及发行1,550亿元政府债券及偿还517亿元到期款项后，预计综合帐目将由原来预算约670亿元的赤字转为录得29亿元盈余。财政储备在2026年3月31日预计为6,572亿元。

未来5年非经营帐目因高水平基建开支 每年会出现赤字

至于中期，陈茂波指出在2026／27年度至2030／31年度期间，经营帐目将持续维持盈余；非经营帐目则主要因为基建开支处于高水平，每年仍会出现赤字。由于基建项目是投资香港的未来，将适度增加发债以满足这方面的资金需要。期内，预计财政储备将逐步增至超过7,000亿元。

主动对接「十五五」规划 积极参与粤港澳大湾区建设

陈茂波指，今年是「十五五」开局之年，香港将主动对接「十五五」规划，更好融入和服务国家发展大局，并继续积极参与粤港澳大湾区建设。政府致力扩充经济容量和提升竞争力，加快发展北部都会区，以人才和创科驱动增长，因地制宜发展新质生产力，推动经济高质量发展。

