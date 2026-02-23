AI生成有害影像受关注 私隐公署联同全球60个私隐保障机构发联合声明 促四大措施

个人资料私隐专员公署（私隐专员公署）今日（2026年2月23日）联同环球60个私隐或资料保障机构发表《AI生成影像及私隐保障联合声明》（《联合声明》）。联署机构包括来自加拿大、法国、德国、意大利、韩国、新西兰、新加坡和英国的私隐或资料保障机构。联署机构对人工智能（AI）系统能在当事人不知情及未经同意下，生成可辨识个人的逼真照片及影片、以及其他关于真实人士的有害内容表达关注，并提醒所有开发及使用AI内容生成系统的机构必须合法地开发及使用AI系统，以及采取一系列有效措施以保障资料当事人，特别是儿童及弱势群体的基本权益。

私隐公署联同60个私隐机构发表联合声明。

促四大措施保障用户权益

联署行动由环球私隐议会国际执法合作工作分组发起及统筹，个人资料私隐专员钟丽玲表示，近期利用AI系统生成个人（尤其涉及儿童）的不雅或恶意照片及影片的情况引起香港及世界各地监管机构的关注。私隐专员公署作为环球私隐议会国际执法合作工作分组联席主席，与全球各地的私隐或资料保障机构携手合作，订立国际性基本原则，对机构合法、安全地开发及使用AI生成内容提供指引。《联合声明》亦提醒所有机构在开发及使用AI生成内容时，须遵从适用的资料保障及私隐法例。

联署机构提醒所有开发及使用AI内容生成系统的机构必须合法地开发及使用AI系统，并采取一系列有效措施以保障资料当事人，特别是儿童及弱势群体的基本权益，包括实施稳健的保障措施，防止滥用个人资料及未经当事人同意下生成私密影像或其他有害内容，尤其是涉及描绘儿童的资料；确保实质的透明度，就AI系统功能、已实施的保障措施、可接受用途及滥用后果等提供资讯；提供有效及容易的渠道，让个别人士可要求移除涉及个人资料的有害内容，并迅速回应相关要求；及处理对儿童带来的特定风险，实施加强的保障措施，以及向儿童、家长、监护人及教育工作者提供清晰的适龄资讯。

