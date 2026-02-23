人日天气｜又湿又热！周三新界多区升穿28°C 湿度高达95% 天文台：部分地区能见度较低
更新时间：13:00 2026-02-23 HKT
发布时间：13:00 2026-02-23 HKT
发布时间：13:00 2026-02-23 HKT
今日（23日）是年初七「人日」，天文台表示，今早天气潮湿，局部地区能见度颇低，横澜岛的能见度曾下降至2000米以下，但日间大部分地区的相对湿度已下降至百分之七十以下。预料偏东气流会在未来一两日持续影响华南沿岸，该区天气渐转较为潮湿。
下周初至中期华南仍有几阵雨
天文台指，偏东气流会在未来两三日为华南沿岸带来较为潮湿的天气，该区日间温暖。预料一道低压槽会在本周后期至下周初影响华南，该区间中有骤雨，局部地区有雷暴。而受一股东北季候风影响，下周初至中期华南仍有几阵雨，气温稍为下降。
一连八日相对湿度高达95%
据九天天气预测，明日（24日）起一连八日相对湿度高达95%，同时，明后两日温暖，周三市区气温高达26度，屯门、上水、流浮山等新界多区更升穿28度，而部分地区能见度较低。
本港地区下午及今晚天气预测下午部分时间有阳光，稍后大致多云，今晚有一两阵微雨。吹和缓至清劲偏东风，离岸及高地间中吹强风。
展望未来两三日日间温暖，天气渐转较为潮湿。星期五至周末骤雨逐渐增多。
最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
2026-02-21 17:07 HKT
跨代共融在房协 全方位提升社区幸福感
6小时前
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
2026-02-22 13:06 HKT