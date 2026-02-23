Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人日天气｜又湿又热！周三新界多区升穿28°C 湿度高达95% 天文台：部分地区能见度较低

社会
更新时间：13:00 2026-02-23 HKT
发布时间：13:00 2026-02-23 HKT

今日（23日）是年初七「人日」，天文台表示，今早天气潮湿，局部地区能见度颇低，横澜岛的能见度曾下降至2000米以下，但日间大部分地区的相对湿度已下降至百分之七十以下。预料偏东气流会在未来一两日持续影响华南沿岸，该区天气渐转较为潮湿。

下周初至中期华南仍有几阵雨

天文台指，偏东气流会在未来两三日为华南沿岸带来较为潮湿的天气，该区日间温暖。预料一道低压槽会在本周后期至下周初影响华南，该区间中有骤雨，局部地区有雷暴。而受一股东北季候风影响，下周初至中期华南仍有几阵雨，气温稍为下降。

一连八日相对湿度高达95%

据九天天气预测，明日（24日）起一连八日相对湿度高达95%，同时，明后两日温暖，周三市区气温高达26度，屯门、上水、流浮山等新界多区更升穿28度，而部分地区能见度较低。

本港地区下午及今晚天气预测下午部分时间有阳光，稍后大致多云，今晚有一两阵微雨。吹和缓至清劲偏东风，离岸及高地间中吹强风。

展望未来两三日日间温暖，天气渐转较为潮湿。星期五至周末骤雨逐渐增多。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
23小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
21小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
6小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星岛申诉王｜香港山野悲歌 飞鹅山执避孕套+2000支烟头 净山义工：心痛香港
申诉热话
6小时前
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
原审时获裁定罪脱的刘伟聪遭律政司上诉。苏正谦摄
35+颠覆案丨12被告上诉 刘伟聪罪脱遭律政司上诉 上诉庭驳回全部上诉维持原判
社会
3小时前
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
影视圈
5小时前
财政预算案．前瞻︱电动车「一换一」计划取消？1月登记数字暴升 议员业界吁勿一刀切
政情
7小时前