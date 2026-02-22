Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

咸田湾露营逼爆︱渔护署研优化措施 包括引入预约制及收费 拟下半年咨询立法会

社会
更新时间：16:45 2026-02-22 HKT
发布时间：16:45 2026-02-22 HKT

农历新年长假期间，西贡多个露营热点人头涌涌，早前被指「沦陷」的咸田湾疑再现露营乱象。渔护署今日（22日）在社交平台发文，表示观察到自从农历新年黄金周开始至今，西贡东郊野公园热门景点及露营地点的秩序及衞生情况与计划预期情况大致相若，并无出现严重破坏或失控情况。署方亦指，参考新春黄金周经验，考虑优化措施，包括应否引入预约及收费等，拟下半年咨询立法会。

渔护署人员昨晚（21日）在西湾营地巡视，并无发现有非法露营情况。而人员今早（22日）亦在咸田湾、西湾和浪茄湾营地实地视察，露营人士遗下垃圾、衞生情况和秩序均符合预期，并无出现严重破坏问题。至于另一热门地点东坝一带的环境衞生及人流管理亦同预期情况相若。

新春至今26宗执法 包括非法生火、乱抛垃圾

署方又指，计划亦包括打击违法行为，提高阻吓力，而对待所有访客亦一视同仁。截至今早11时，渔护署在麦理浩径第一、二段，以及附近指定露营地点，包括咸田湾营地、西湾营地和浪茄湾营地，一共有26宗执法个案，包括乱抛垃圾及在指定烧烤地点或营地以外地方非法生火等。

署方：早在农历新年前已制定管理计划

署方表示，十分关注当有大量访客到访时，如何保护西贡东郊野公园热门景点和露营地点的生态环境，又指早在农历新年黄金周开始前已制定管理计划。

自2月14日黄金周一开始，渔护署按计划执行各项措施，安排人员在热门地点进行宣传教育、巡逻执法、保持场地清洁，并提醒营友露营礼仪和守则。而食环署亦在咸田湾公厕安排事务员值勤。

渔护署说，会继续按计划监察情况及执行所有管理措施至黄金周完结。署方亦正就辖下热门景点长远管理策略进行研究，加上参考今次黄金周经验，考虑各种优化方法，包括应否引入预约制及收费等，打算在下半年咨询立法会。

图片来源：渔护署FB

