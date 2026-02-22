天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨

天气︱上周三（18日）是廿四节气的「雨水」，标志气温回升、冰雪融化，雨水开始增多，由干冷转为湿寒。天文台今日（22日）预料偏东气流会在未来数日持续影响华南沿岸，该区大致多云，天气较为潮湿。

天文台：偏东气流持续影响华南沿岸

而随着一道低压槽在本周中期于华中发展并逐渐靠近广东沿岸地区，本周后期该区间中有骤雨，局部地区可能有雷暴。而一股东北季候风会在下周初逐渐影响华南，该区气温稍为下降。

一连8日最高相对湿度达95%

根据天文台九天天气预测，明日（23日）起一连8日的最高相对湿度均达95%，而周五（27日）开始更一连4日下雨，相信市民要准备好抽湿机，预防「回南天」。

展望未来数日较为潮湿 本港吹东至东南风

本港地区下午及今晚天气预测，下午部分时间有阳光及干燥，天气温暖。今晚大致多云。吹轻微至和缓东至东南风。

展望未来数日较为潮湿。明日风势较大，星期二及星期三日间温暖。本周后期间中有骤雨。

当暖湿空气遇上较凉的海面冷却而达到饱和，凝结成小水滴，形成薄雾或雾，使能见度下降。天文台图片

根据天文台去年的天气随笔，「回南天」是指当东北季候风有所缓和时，广东沿岸地区转吹偏南风，把海上较为温暖潮湿的空气带到陆地。每当由冬季渐渐进入春天时，沿岸海域的海面温度仍然较低，当暖湿空气遇上较凉的海面，空气中的水份会冷却凝结成小水滴，形成薄雾或雾 ，使能见度下降 。

同时，由于墙身或地板表面温度同样偏低，空气中的水汽也可能会在物件表面凝结成小水珠，令墙身或地板「出水」。当能见度较低时，驾驶者及航海人士要小心，而进行户外活动的市民要注意湿滑的地面，潮湿天气亦会使汗水难以挥发，大家要注意身体状况，量力而为。

