宏福苑安置｜7座楼结构破坏严重 何永贤：不宜居住须拆卸 黄伟纶称原址可变公园 不发展住宅

大埔宏福苑五级大火发生距今近3个月，楼宇结构安全成疑。房屋局局长何永贤今日( 21日 )表示，七座楼宇经历高温燃烧及随后救火时的洒水冷却过程，导致混凝土内部产生大量细微裂缝，日后渗水及受腐蚀的风险远高于一般楼宇，将令长远维修保养变得极为困难且成本高昂，经评估后楼宇并无即时倒塌危险，认为这七座楼宇已不适宜居住，长远需要拆卸。财政司副司长黄伟纶表示，7座楼宇拆卸后，原址不会发展为住宅，原址可做公园，或作为大埔或新界东需要的社区设施，他指由于需先收购业权，估计至少涉及5年以上，原址用途会再作咨询。

7座楼宇经高温燃烧及洒水冷却 产生大量裂缝难复修

何永贤表示，经工程团队联同港大专家实地视察及取样化验后，确认七座受灾楼宇的结构遭受严重且长远的破坏。何永贤指出，部分主力墙在火灾后混凝土严重剥落，钢筋外露，甚至有楼面板及梁柱出现弯曲变形的情况。样本分析显示，七座楼宇经历高温燃烧及随后救火时的洒水冷却过程，剧烈的热胀冷缩效应导致混凝土内部产生大量细微裂缝。这些裂缝不仅影响楼宇的长远结构安全，容易引致混凝土剥落，更会加速钢筋锈蚀，日后渗水及受腐蚀的风险远高于一般楼宇，将令长远维修保养变得极为困难且成本高昂。

她指，虽然经评估后楼宇并无即时倒塌危险，但现场已加装大量临时支撑以作巩固。然而，何强调，考虑到深层次的结构受损、隐藏的电线水管及升降机等设施亦遭破坏，基于长远居住安全、维修成本效益以及符合建筑物条例的考虑，当局认为这七座楼宇已不适宜居住，且难以合理地修复至符合法例要求的水平。

基于上述原因，并考虑到受灾的七座楼宇涉及约1736个单位，业权分散，政府必须介入。当局相信在现有市场机制失效、受灾户难以出售单位的状况下，这七座楼宇长远需要拆卸。

记者 : 黄子龙

摄影 : 陈浩元