今年逾20公司上市 港股1月日均成交2700亿 许正宇归功「三心」精神

财经事务及库务局局长许正宇今早(21日)在电台节目表示，今年初已有20多家公司上市，集资额超过百亿港元，另有超过480家企业正在排队，当中包括10家国际企业。同时，一月份股票市场的平均每日成交额高达2700多亿，单日更曾超过3000亿。

金融成绩斐然 归功于「三心」

许正宇表示，港股相关成绩绝非偶然，是社会各界包括政府及金融机构努力的成果。他归功于「三心」，第一是信心，国家的发展带来最大底气；第二是要有决心，一国两制给予巨大优势和机遇；最后是要有恒心，即使别人说什么，也要默默地、积极地做对的事。

对接国家战略 善用三大优势

谈及国家「十四五」规划提出的建立金融强国目标，许正宇认为香港的核心价值在于其「国际性」、用好「区域发展优势」和「服务实体经济」的能力。

建综合金融中心 平衡开放与安全

面对复杂的地缘政治，如何在开放与安全之间取得平衡，许正宇认为关键在于将香港打造成一个「综合性」的国际金融中心。

他以伦敦金属交易所认可香港为仓储递交港为例，在短短一年间，已有15个仓库落户，储存超过两万吨有色金属。这证明香港能透过金融服务实体经济，并带动仓储、物流等其他产业，使香港持续「被全球投资者所需要」，提升香港国际金融中心的地位。

黄金成新引擎 港担当「市场组织者」角色

政府锐意将香港打造成国际黄金中心及区域黄金储存枢纽。许正宇解释，这并非预测金价走势，而是担当「市场组织者」的角色。香港的独特优势在于「一国两制」，背靠国家这个最大经济体，本身已是巨大的商品需求来源。香港海陆空联通，物流业发达，即使仓储成本较高，但只要搭建好平台，当时机来临时便能把握机遇。现时的目标是将黄金的供需两方在香港体现出来。

