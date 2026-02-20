夏伟志资深大律师获颁终身会员 成香港大律师公会历来第九人

香港大律师公会（公会）今天向夏伟志资深大律师（Graham A. Harris S.C.）颁授终身会员荣衔，以表扬他对香港执行司法公义，及法律行业包括在培育年轻一代的大律师方面贡献卓越。有关决议在今天的特别会员大会上获一致通过，令夏伟志成为公会历来第9位终身会员。

公会指，夏伟志是极为出色的检控者及辩护者，执业范围非常广泛，擅长刑事法，尤其白领罪案及规管事宜；他顶尖的讼辩技巧广为人知。他在1975年于英格兰及威尔斯获认许成为大律师，并于1984年获委任为香港当时律政司署的检察官。他在1985年取得香港执业资格，其后升任副首席检察官（顾问），直至1995年转为私人执业。他在2011年获委任为资深大律师。

大律师公会主席毛乐礼表示，夏伟志毕生对法律界发展作出无私奉献，广为业界称颂。

毛乐礼：夏伟志桃李满门 启迪无数后进

公会主席毛乐礼资深大律师表示：「夏伟志毕生对法律界发展作出无私奉献，广为业界称颂。」毛乐礼说：「他在香港和英国执业期间，曾指导超过一百名实习大律师，桃李满门，可能是最多『徒弟』的资深大律师之一。他亦定期在公会为实习大律师而设的高级法律进修计划担任讲师，把法律专业知识、道德操守毫无保留地倾囊相授，春风化雨，启迪无数后进，成功孕育了多位在各个领域独当一面的大律师。他亦为内地一些大学的客席讲师。」

毛乐礼续称：「夏伟志在我眼中实为大律师之典范：仁慈、慷慨助人、坚守原则及独立持平。」

终身会员及终身荣誉会员乃公会的殊荣，旨在表扬对公会或香港执行司法公义有卓越贡献的人士。连同获颁授终身会员的夏伟志，公会共有20名终身会员或终身荣誉会员。