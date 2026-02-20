农历新年天气︱有纪录以来最暖除夕 冬季气温显著较高 天文台拆解背后原因

刚过去的岁晚与农历新年假期，影响华南的东北季候风偏弱。天文台今日（20日）发表网志，指本港农历新年前夕相当温暖，更录得最高气温27.9°C，是有记录以来除夕最高纪录，而整个冬季气温亦较正常高。

天文台指，刚过去的情人节、年廿八及除夕（2月14日至16日），广东沿岸风势微弱，阳光充沛，天气相当温暖。天文台于这3天录得最高气温25.8°C、26.9°C及27.9°C，分别是自1884年有记录以来第三暖的情人节、其中一个最暖的年廿八，以及最暖除夕。随一道冷锋于年初一（2月17日）初时横过广东沿岸，受与其相关的东北季候风及云带影响，当日日间本港大部分地区气温较前一日的除夕低7至9°C。虽然年初二和年初三早上仍然较凉，市区最低气温在17、18°C左右，但日间天色大致良好，最高气温亦有22、23°C。

香港冬季气温呈长期上升

回顾今个冬季，2025年12月至2026年2月中旬香港平均气温较正常高，而雨量较正常少。天文台表示在气候变暖的背景下，香港冬季气温有显著的长期上升趋势，大大提高了近年冬季气温出现「正常至偏高」的机率。

天文台又解释，在12月至2月中旬的大部分时间，华中上空约5至10公里高度的大气中高层维持著比气候平均更强的反气旋环流，有利下沉气流维持，令云量减少，地表获得的太阳辐射因而偏多，因此即使有冷空气自西伯利亚出发，经华北向南扩散至华中和华南，在南下过程中亦会因长时间受日照加热而增温。因此，今年冬季由于华中及华南地区整体偏暖，最终导致冬季季候风在抵达华南沿岸时，强度因中途回暖而相对减弱。不过其较为干燥的特性仍然得以保留，导致华南沿岸地区今年冬季整体雨量偏少。

2月菲东海域形成热带风暴不常见

另外，天文台指出，在2月上旬至中旬，菲律宾以东海域的大气低层出现了气旋式环流，有利一个低压区于2月4日在该区发展，最终增强为热带风暴「西望洋」。尽管西北太平洋是全球热带气旋最活跃的洋盆，但在2月期间，西北太平洋的热带气旋活动通常处于气候学上的最低值。因此，2月份有热带风暴在菲律宾以东海域形成的情况并不常见。翻查纪录显示，自1961年以来仅有4个热带风暴于2月期间在菲律宾以东海域形成。

华南入春 冷暖交替频繁

天文台表示，随东北季候风缓和，风势转为微弱，预料今日（20日）至周末期间部分时间有阳光及温暖，最高气温回升达26°C左右。一股偏东气流会在下周初至中期持续影响广东沿岸，本港云量将会增多及有微雨，天气潮湿，周一（23日）风势较大，日间气温稍低。刚过去的年初二（2月18日）适逢二十四节气中的「雨水」，标志著雨水增多的时候来临。根据现时预测，一道低压槽会在下周后期影响华南，该区会受骤雨甚或雷暴影响，但现时电脑模式预测的雨区范围、雨量以至是否有雷暴发生仍有分歧。随华南步入春季，冷暖气流交替频繁。