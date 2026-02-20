月全食2026︱3.3元宵节香港有「血月」睇！附最佳观赏地点/时间/网上直播连结

月全食｜香港将于2026年3月3日（元宵节，正月十五）傍晚迎来月全食天文现象，市民更有机会以肉眼直击「血月」奇景！下文为您精心整理月全食观赏懒人包，即睇时间表、最佳观赏位置及网上直播详情！

香港上空将于2026年3月3日（星期二）傍晚出现月全食，若天气情况许可，市民届时可以肉眼直接观赏整个过程。是次月食会在月出前开始，因此月亮将会「带食而出」。

当日月出时间为下午6时22分，月出前部分月球已进入地球本影。至下午7时04分，月球将完全进入地球本影，即「食既」，月全食正式开始。其后「食甚」时间为下午7时34分，届时月球中心和地球影子中心最为接近。

月全食阶段历时59分钟，至下午8时03分「生光」，月球开始离开地球本影。期间月亮并不会完全消失，而是会呈现暗淡的红铜色，亦即俗称的「血月」。整个过程会在下午10时25分「半影食终」时完全完结。

详细时间表：

日期 时间 现象 仰角 方向（方位角） 3月3日（星期二） 下午4时43分 半影食始 地平线以下 在香港看不到 下午5时50分 初亏 地平线以下 在香港看不到 下午6时22分 月出 -1度 东（83度） 下午7时04分 食既 9度 东（87度） 下午7时34分 食甚 15度 东（90度） 下午8时03分 生光 22度 东（93度） 下午9时18分 复圆 38度 东（101度） 下午10时25分 半影食终 53度 东南偏东（112度）

若天气情况许可，市民可以肉眼直接观赏月全食过程。

市民有机会观赏到「血月」。

观赏本次月食的最佳位置，是任何面向东方而没有障碍物的地点。

若市民希望安坐家中观赏，可于3月3日晚上透过香港天文台、香港太空馆、啬色园主办可观自然教育中心暨天文馆、保良局颜宝铃书院和香港青年协会创意教育组的联合网上直播网页观赏是次月食过程。

有关3月3日的最新天气情况及天文观测条件，可参阅香港天文台的「九天天气预报」及「天文观测天气资讯」网页。

图为2021年维港上空出现月全食。

地球在背著太阳的方向会产生一道阴影，称为「地影」。地影可分为「本影」和「半影」两部分。本影是指完全没有太阳光直射的区域，而半影则仍会受到部分太阳光照射。当月球环绕地球运行的轨迹有时会进入地影，便会产生月食现象。

若月球整个月体都进入本影，便会发生「月全食」；若只有部分进入，则为「月偏食」。这两者均属本影月食。另外，有时月球只会进入半影区，形成「半影月食」，届时月亮仅会稍微变暗。

在月全食期间，由于太阳光会穿过地球大气层时，光线受到折射并投射到月球表面，使月面呈现红铜色，因此月亮并不会完全消失。

月食时太阳、月球和地球的相对位置。天文台网站图片

完整的月食过程可细分为七个阶段：

半影食始：月球刚接触到地球半影。 初亏：月球接触到本影，偏食阶段开始。 食既：月球完全进入本影，全食阶段开始。 食甚：月球中心最接近地影中心。 生光：月球开始离开本影，全食阶段结束。 复圆：月球完全离开本影，偏食阶段结束。 半影食终：月球完全离开半影，整个月食过程结束。

三种月食的过程。天文台网站图片

根据香港天文台资料，下一次在香港可以观看到的月食，将是2027年2月21日出现的半影月食。而下一次月全食则需等到2028年12月31日。

日 期 月 食 种 类 2025 年 9 月 7 日 月 全 食 2026 年 3 月 3 日 月 全 食 2027 年 2 月 21 日 半 影 月 食 2027 年 7 月 18 日 半 影 月 食 2028 年 7 月 6 日 月 偏 食 2028 年 12 月 31 日 月 全 食 2029 年 12 月 21 日 月 全 食

