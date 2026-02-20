机场二号客运大楼5.27启用 陈仲尼：中期容量目标为3000万人次

香港国际机场二号客运大楼（T2）将于5月27日正式启用，约15间主要营运短途及区域航线的航空公司将分阶段进驻。机管局董事会成员、立法会议员陈仲尼预计，T2至今年底可服务1500万人次旅客，中期目标是将服务量提升至3000万人次。

T2的启用时间较原定3月稍为推迟。陈仲尼今早（20日）在电台节目解释，目前正与航空公司进行多方面测试，包括行李托运系统等，强调启用时间并不急，最重要是确保所有运作畅通及完善，带给旅客良好体验，因此当局决定将启用日期定于5月27日。

服务较年轻及熟悉科技应用旅客

对于15间航空公司将会陆续进驻T2，陈仲尼透露，两座客运大楼将发挥分流旅客的作用。T2主要安排短途航线及新进驻的航空公司，包括廉航在内，预计香港快运、香港航空，以及部分以东南亚航线为主的航空公司会率先使用T2。

这些航空公司原本在T1的柜位将腾空，供更多长途航班或商务旅客使用。T2同时配备新一代智能登记设施，集中服务较年轻及熟悉科技应用的旅客，他们可使用自助方式办理行李托运及登机手续，流程更具自由性。因此，T2的航空公司柜位数目将较T1少，期望有助分流，减少旅客过关及安检的轮候时间，提升整体体验。

料至今年底约有1500万人次使用

香港国际机场去年客运量达6100万人次，按年上升15%。陈仲尼估计，T2启用初期，至今年底约有1500万人次使用，随著运作渐趋成熟，更多航空公司进驻，长远希望可将服务量提升至接近3000万人次。机场正力争今年客运量达到7000万人次，期望日后T2可分流其中2000万至3000万人次，令分流作用更为显著。

陈仲尼指，T2的中期容量目标为3000万人次。若运作畅顺，客流量理想，未来不排除加开更多设施，届时服务量甚至可能超过3000万人次。

