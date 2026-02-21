宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿

大埔宏福苑大火发生近3个月，政府在1月中透过「一户一社工」向宏福苑居民派发问卷，收集居民对长远安置的意见，《星岛》报道政府极大机会收购宏福苑业权，不会考虑「原址重建」方案。政府今日公布，财政司副司长黄伟纶今日召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。房屋局局长何永贤和房屋局副秘书长章景星亦会出席。

身兼应急住宿安排工作组组长的财政司副司长黄伟纶表示，明白受影响住户各有不同想法，随时间过去，个别居民意愿亦可能有所改变。对比早前提出的方案，当局现时提供的选项已有所增加及优化，如收购价较当时测量师公会提出的参考价高出约三分之一，同时亦加入房协房屋单位供受影响家庭选择，相关因素都可能影响居民的意向，但无论如何，相关调查结果对政府而言是重要的参考。

四成七业主希望「原区安置」

黄伟纶表示，透过问卷收集到的初步意向数据。在已提交意见、占全体近九成九的1,975户当中，主要发现如下，最多业主（超过八成）认为处理需从速进行。各有约四成七（47%）的意见分别希望得到「原区安置」及期望方案能照顾到「全体大埔宏福苑业主的情况」。

黄伟纶表示，有七成四（1,458户）表示会「考虑接受」政府收购业权。他解释，「考虑接受」并不等于一定会接受政府的收购方案。另外，有一成四的居民表示「未有任何决定」，而有一成二表示「不会接受」。

他续指，在表示愿意考虑接受政府收购业权的1,458户当中，约四成一表示可以接受政府以现金或「换楼」方式收购业权，约三成九表示只会接受「换楼」的方案，约两成表示只会接受现金收购。约９%居民只考虑接受「原址重建」。

黄伟纶续指，在愿意考虑收购的1,458户中，有八成一指收取现金或完成换楼后，需要政府提供资助出售房屋（包括居屋和「绿置居」）作为长远居所；其余约两成则表示会自行安排长远居住，如自行购买或租赁物业。他表示会继续跟进及尊重居民的意愿，并综合所有数据，为制定更完善的长远支援方案提供参考。

黄伟纶表示，为受影响居民设定的长远居住安排方案，强调会以情理法兼备，提供多元选项让居民选择，并会善用公共资源，同时提供跨区及原区的长远居住安排。他指出，鉴于受灾规模前所未见，且并无符合成本效益的复修方案，政府决定以现金或楼换楼方式，直接收购宏福苑A至G座七座楼宇的所有单位业权，强调是最快速、最灵活地解决受灾业主的长远居住需要。

被问及宏志合的居民何时可以返回住处，黄伟纶表示明白宏福苑许多居民都希望返回居所察看，强调由政务司副司长卓永兴负责、民政及青年事务局麦美娟参与的工作小组正积极研究问题，如有进展会马上交代。

黄伟纶表示，政府动用额外公帑的做法，在立法会辩论中获得多数议员支持。关于收购价，他强调定价不仅出于情理，更考虑到能协助受灾家庭长远安置。他以同区预计于2029年落成的未补价单位作参考，指出该类单位呎价接近7000元，而政府提出的收购价为每平方呎8000元，高出约1000元。他强调，今次火灾影响规模及对住户的冲击前所未见，因此采取的安置方案属「特别中的特别」安排，不会构成未来先例。政府在平衡多方需要后，认为这是审慎运用公帑的方式。

他透露，政府亦需要立法会支持，立法会会有适当把关，并获立法会立法会房屋事务委员会主席吴秋北同意，房屋事务委员会会在下周一（23日）安排特别会议，讨论今次长远安置方案。

未补地价单位每平方呎8,000元 已补地价单位每平方呎10,500元

他又指，政府收购单位后，将承担后续一切法律、保险及处理程序上的风险与不确定性。收购价将以实用面积计算，未补地价单位：每平方呎8,000元，已补地价单位：每平方呎10,500元。

黄伟纶解释，订价时主要考虑到居民痛失家园，损失巨大，值得社会理解与支持；并强调此次火灾规模之大、影响之深，在香港前所未有，属「特殊中的特殊」个案。重申此安排仅是一次过的做法，并不会构成先例，同时相信此收购价能让受灾户基本有能力重置长远居所。

黄伟纶表示，若成功收购全部约1736个单位，预计总收购成本约为68亿元，而目前大埔宏福园援助基金可供作此用途的金额约为28亿元。

黄伟纶又称，宏福苑现有约200多户正在做按揭，金管局初步已与银行联系，若市民拣选新的资助房屋，银行愿意将按揭品改为新拣的单位。

目标在今年第三季内让选择现金补偿的业主收到款项

黄伟纶表示，解说专队将在今年3月初将个别接触宏福苑的业主，预计5月或6月与有意愿的业主签订临时买卖合约，目标在今年第三季内让选择现金补偿的业主收到款项。至于选择「楼换楼」的居民，他预计9月可安排选楼。

问及如果居民没有选项，是否意味他们最终一无所有，无法取回任何资产或赔偿？黄伟纶表示，关于宏志阁的情况，如果居民之间有一定的共识，我们就可以开始商讨，如果真的能够成功达成收购，政府也很乐意看到这个结果。他指「如果能够成功收购宏志阁，大约需要额外9亿多元，但这需要视乎进一步的情况而定。」至于其他七幢楼宇，如果居民在8月31日的期限前仍不作出选择，他们将会面临一些困难﹐直言「任何计划总会有终结期。」

不过，黄伟纶表示，有些特殊情况下，政府会有豁免安排，例如在8月31日前未能完成遗产承办，虽然个案未必很多，但如果未完成，方案仍然会对相关的户主继续开放。即使要到明年才完成遗产承办，无论是选择现金赔偿还是「楼换楼」，政府都会继续提供。

受灾7座楼宇经评估后不宜居住

房屋局局长何永贤表示，经工程团队联同港大专家实地视察及取样化验后，确认七座受灾楼宇的结构遭受严重且长远的破坏。何永贤指出，部分主力墙在火灾后混凝土严重剥落，钢筋外露，甚至有楼面板及梁柱出现弯曲变形的情况。样本分析显示，七座楼宇经历高温燃烧及随后救火时的洒水冷却过程，剧烈的热胀冷缩效应导致混凝土内部产生大量细微裂缝。这些裂缝不仅影响楼宇的长远结构安全，容易引致混凝土剥落，更会加速钢筋锈蚀，日后渗水及受腐蚀的风险远高于一般楼宇，将令长远维修保养变得极为困难且成本高昂。

她指，虽然经评估后楼宇并无实时倒塌危险，但现场已加装大量临时支撑以作巩固。然而，何强调，考虑到深层次的结构受损、隐藏的电线水管及升降机等设施亦遭破坏，基于长远居住安全、维修成本效益以及符合建筑物条例的考虑，当局认为这七座楼宇已不适宜居住，且难以合理地修复至符合法例要求的水平。

基于上述原因，并考虑到受灾的七座楼宇涉及约1736个单位，业权分散，政府必须介入。当局相信在现有市场机制失效、受灾户难以出售单位的状况下，这七座楼宇长远需要拆卸。

何永贤表示，会解除宏福苑业主购买新居屋或绿置居的禁售期，惟在公开市场出售，需要补回地价。

房屋局设「特设销售计划」推10个资助房屋项目

何永贤表示，当业主向政府出售其物业业权后，将可获得一笔现金款项，初步公布的收购价格分为两类：已补地价的单位，收购价为每平方呎10,500元（以实用面积计算）；未补地价的单位，收购价则为每平方呎8,000元。

她指出，业主在收取现金后，可自由运用该笔资金，如在私人市场购买心仪单位，或在「白居易」等房屋计划中购买单位。此外，政府将设立一个「特设销售计划」，提供多个项目供业主选择，当中包括居屋项目及房协项目。考虑到部分业主可能不希望处理大额现金，而是希望直接更换居所，政府亦会提供「以楼换楼」的安排。

何永贤表示，特设销售计划将提供约3,900个单位，数量大约是早前问卷调查中表示有兴趣或需要政府提供资助出售单位住户数量的三倍，旨在为有需要业主提供充足选择，可供选择的项目包括「居屋2025」项目、房协的两个项目等，业主可以按个人喜好选择同区或跨区的项目。以公布的收购价计算，大部分选项的单位价格均在业主可负担范围内。若业主心仪市区核心地段的项目（如启德），或设备较齐全但价格稍高的房协单位，则可能需要选择面积较小的单位，或自行补贴部分差价。

何永贤表示，业主若选择「以楼换楼」，将获发一张「换楼券」，其价值等同其于宏福苑的原物业价值。业主可持券在特设销售计划中选购单位。若选择面积较小的单位，余额将以现金退还；若选择面积较大的单位，则需自行补贴差价。业主需留意决定日期。特设销售计划的申请期预计于8月31日截止。为确保资源有效运用，未被选择的单位将重新开放予其他有意购买的市民。

她指出，第一批次于6月30日或之前决定并签订临时买卖合约的业主，将获优先拣楼。如同属第一批次，将以抽签形式决定拣楼次序。于7月1日至8月31日期间决定的业主，将列为第二批次，待第一批次业主完成拣楼后方可选购。

何永贤表示，考虑到宏福苑楼龄逾40年，大部分单位已过禁售期，政府将解除相关资助出售单位的禁售期限制。但若业主日后需在公开市场转售单位，则必须补足地价。

另外，劳福局、民青局、保安局、房屋局及发展局将派100人组「解说专队」，于3月初起，经「一户一社工」转介后，向居民解说长远住宿安排。

若收购业权 保险索偿权会转移给政府

李家超日前落区时接受传媒访问，表示政府制定长远安置方案时，要归纳和克服三方面问题，包括处理不同家庭需求、涉及公共保险问题，包括业权和法律争拗，以及保险赔偿的复杂性。

火灾发生后，坊间有说法指火险赔偿上限达20亿元，以宏福苑近2000户计，每户可平分约100万元。不过保险业联会行政总监刘佩玲指出，若业主决定将业权统一出售予政府，保险索偿权亦会随之转移给政府，业主则获得出售业权的现金。

政府早前问卷提及的长远安置方案：

预计入伙/可用时间 项目名称/安置方式 (地区/项目类别) 2026年9月底 九龙湾 盛致苑 (跨区/绿置居2025) 2027年8月底 锦田 汇熙苑 (跨区/居屋2025) 2027年9月底 东涌 裕丰苑 (跨区/居屋2025) 2028年7月底 屏山 朗风苑 (跨区/居屋2025) 2028年10月底 启德 启阳苑 (跨区/居屋2025) 2028年12月底 将军澳 影辉苑 (跨区/居屋2025) 最快2029年 大埔颂雅路西选址 (原区/新发展项目) 最快2033年 大埔广福公园选址 (原区/新发展项目) 2035年或之后 大埔宏福苑原址 (原区/原址重建)

