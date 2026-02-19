简朴房规管3.1开始接受登记   何永贤：续与营运机构携手 为告别劣质「㓥房」努力

房屋局局长何永贤表示，随着简朴房规管在3月1日开始接受登记，过渡性房屋的丙类申请亦会支援受规管影响的分间单位住户，房屋局会继续联同营运机构，携手为香港社会告别劣质「㓥房」而努力。

何永贤今(19日)在社交平台表示，自过渡性房屋投入运作的几年来，不同项目都为社会提供了支援基层市民、应急缓冲的作用。今年一系列的活动上，相信新旧街坊都能感受到营运机构照顾居民的用心，也感受到项目内浓浓的邻里情。

盆菜宴、写挥春为居民送上新年祝福

她又称，每年春节前后，房屋局过渡性房屋多个项目都会举办活动，包括盆菜宴、写挥春、探访住户等。最近她与房屋局副局长戴尚诚分别去了博爱江夏围村、启福居、可悦居、普绿轩，感受现场的热闹气氛，并为居民送上新年祝福。

何永贤表示，每次去到过渡性房屋，见到长者因为改善了居住环境、有营运机构关心而笑逐颜开；家长也因为子女提供了更好的环境、有更好的支援而容光焕发；小朋友也因为有更好的成长空间而活泼开朗。她指，日前到博爱江夏围村，很多小朋友就迎上来问好，并七嘴八舌分享自己的趣事，相信小朋友阳光正面的改变，未来也会成为社会积极的力量。

