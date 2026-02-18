年初二烟花︱逾36万人维港两岸观赏 内地游客：烟花年味很重很震撼 深感不虚此行

2026年农历新年烟花汇演于马年大年初二（2月18日）晚上8时在维港上空发放。是次烟花汇演由文化体育及旅游局统筹，并获香港赛马会赞助。烟花汇演以「马到功成耀香江」为主题，发放31,888枚礼花弹，吸引大批市民及游客到场欣赏。警方表示，维港两岸共逾36万人观赏烟花汇演。

烟花汇演于8时正式上演，开始前1分钟，维港上空绽放代表马会的「HKJC」及「WIN」字样的烟花，为今晚揭开序幕。打头阵的首幕「骏马启程」，以高密度开幕烟花如骏马冲出，紧接着的烟花层层递进，营造万马奔腾的气势。

首次观看烟花、来自山东的耿氏两姊妹表示，为了有最佳位置观赏烟花，下午5时便到尖沙咀海旁。她称，最喜欢是有维港夜景配上烟花，加上正值农历新年，气氛很不一样，「现场气氛特别好，年味很重」，亦大赞今晚看得「很过瘾」，心情「有感动，亦有震撼」。妹妹则称，印象较深刻的是「金元宝」图案，亦有的像星星一般、有其他各种款式烟花。至于新年愿望，她们称，希望「小孩健康成长，国家越来越好」。

谢生与家人来港一天游

为观看今晚烟花，旅客谢先生与家人来港一天游，观看后便马上回到深圳，他形容，烟花表演非常精彩，亦不虚此行，「因为提前知道初二有烟花，所以特意过来，在内地有不少地方不可以放烟花，而香港就可以在海旁观赏到。（印象最深刻是？）结尾前的3分钟非常震撼，有好多一起放，希望来年可以继续有同类型的表演。」

来自深圳的钟先生一家三口首次到访香港，他表示，虽然刚才站的位置不太好，但仍算可以清楚看到烟花，亦有用手机拍下精彩的画面。其儿子亦称赞，表演相当精彩，特别是后半中段的烟花「很震撼、很好看」，更是「有史以来看到最大的烟花」，相信日后定会再来港观看，新一年他则希望自己可以考到好的高中。

安徽旅客指最喜欢压轴一幕烟花

安徽旅客王小姐表示，自两年前在香港观看烟花后，一直觉得很精彩。今年趁着新春长假，她和家人特意来港过年看烟花和昨晚的花车巡游，之后亦会顺道到澳门逛逛。她称，最喜欢的是压轴一幕的烟花，「有很多（烟花）一起绽放，很好看」，直言日后若有机会，会常来香港游玩。

随着烟花不断绽放，在场的市民均发出一阵阵感叹声、欢呼声。不少人举起手机捕捉烟花的精彩画面，亦有人与烟花合照「打卡」。期间有绽放「8」字型、「金元宝」、「马蹄铁」、「吉」字等造型的烟花。最后压轴一幕为「马到功成」，以澎湃的烟花将汇演推到高潮，配上大型「锦冠」礼花弹绽放。

现场广播提醒大家「保持地方清洁」

至8时23分烟花结束，在尖沙咀海旁聚集观看烟花的市民及旅客有秩序地离开。现场有清洁工人清理地面遗留的垃圾，亦有广播提醒大家「保持地方清洁」、「离开时带走随身物品，不要遗下垃圾」。

今年烟花汇演分为8幕，各具特色。首幕《骏马启程》，高密度的开幕烟花如骏马冲出，为汇演揭开序幕。紧接有礼花弹层层推进，营造万马奔腾的气势，突显马年昂然起步的力量。第二幕《共庆新春》，维港上空绽放「8」字型礼花弹和金元宝造型烟花，祝愿市民在马年财源广进、家肥屋润、丁财两旺。第四幕《和谐愿景》有星光般的礼花弹，如同一匹匹奔向远方的和平之马，为世界注入爱与希望的力量。此幕亦以「吉」字烟花为香港送上祝福。压轴一幕《马到功成》，大型锦冠礼花弹绽放，并以大密度的连环烟花作结，祝愿祖国繁荣昌盛、人人心想事成。

「马到功成耀香江」烟花汇演预演图：

下午4时许，已有大批等待观赏烟花的市民及游客坐在尖沙咀维港海旁「霸位」，不少人做足准备，带了折凳、野餐垫守候在海旁，亦有人准备了轻食的面包、饭团，以及可消磨时间的桌游。

李先生下午4时到场「set脚架」

从筲箕湾过来的李先生，下午4时便到场「set脚架」，准备了相机拍摄烟花，亦买了三文治、水、充电器、外套等基本物资。他称，已有两、三年没出来看烟花，今年再次到场，心情相当期待，「行得就行，年纪也大，都唔知可以睇得几多次」。他大赞，对比日本的烟花，香港的「靓好多」，发放的范围较大，「香港有几趸船一齐放，日本都系得一、两只船。」

来自浙江的郭先生、胡小姐亦提早4个多小时，坐在尖沙咀码头等候。胡小姐称，自元旦观看香港烟花后，感觉相当精彩，今年再次与丈夫到场观看。其丈夫郭先生表示，是第一次看烟花，因为「在内地不是到处可以看到烟花」，故特别期待今晚的表演，「香港的烟花与内地的有不一样的感觉，可能这里比较空旷，展示出来的比较澎湃、大气」。至于今年的新年愿望，他称，新一年希望「家庭和和睦睦，祖国繁荣丰盛」。

邓生、邓太一家四口特地从屯门跨区过来观赏烟花，提早4小时坐在海旁占最佳观赏位置。邓太称，因为小朋友都是第一次现场看烟花，「佢哋都好想睇，一年只有一次，所以今年就带佢哋出嚟」。除了饭团、水，他们亦准备了桌游、家庭乐的游戏，与小朋友一起玩，消磨时间。

来自深圳的刘小姐与友人来港一日游，专程过来观看烟花。她称，12点多便到达尖沙咀，「先在附近的海港城、商场逛逛，然后便来这里坐下等待」，并计划看完马上回深圳，「应该也是去福田（口岸）吧，如果关了便去皇岗。（会否担心太多人？）我相信香港政府可以做好。」她坦言，第一次在香港看烟花，没作太多的准备，「只有充电宝，别的都没有」，亦称赞现场气氛不错，「人非常多」。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦、何家豪、吴艳玲