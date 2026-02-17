闽侨小学足球队｜12岁非华裔球员体型被攻击 校长感痛心：佢平时踢波已经惊整亲人

全港小学校际七人足球赛日前举行四强、季军战、冠军战，官方其中一张宣传海报以闽侨小学男子足球队一名非华裔球员作主角，惟其健硕身形及疑似「超龄」的身高，意外引来网民热议，质疑他是否真为小学生，甚至有网民对其冷嘲热讽，部分可能带种族歧视成分。闽侨小学校长叶淑婷今早（17日）大年初一于商台节目表示，该名学生出赛前已查证清楚，确是12岁没有超龄，又透露他平时踢球时已经知道自己很健壮，「一有波就踢走」避免身体接触，对于网上有如此攻击感到痛心。

学生一开始「以为赞紧佢」 知悉负评感不快

叶淑婷在节目中透露，该名非华裔学生最初留意到网上讨论时，还「少少傻猪」地以为是赞美自己或学校，惟经翻译了解内容后，才发现是大量攻击性言论，令他感到非常不快。叶校长直言对此「非常心痛」，形容让一名12岁小朋友承受这些言论相当残酷。

事发后，校方已即时启动危机处理，社工及老师团队提早到球场为该学生及其他队员进行心理辅导。叶校长指，该学生心理压力巨大，因他一直知道自己体格较健壮，作为后卫的他，平时比赛时已很害怕弄伤对手，往往「一有波就踢走」，尽量避免身体碰撞。

重申球员符资格：一年级入学、从未留级

她指，学生在青春期体格发展各异是正常现象，队中亦有其他高大的球员，有些甚至比今次事主更高，只是因肤色不同而未被聚焦。校方也曾询问该学生，会否考虑剃去胡子让外表看起来没那么「成熟」，但该学生家庭因宗教理由，表示不能够，校方也予以尊重，没有强逼。

叶淑婷透露，该学生去年起身高增长得较快，打篮球时都会有学生和家长滋扰他，她明白站在家长角度当然「好惊（子女）撞埋去佢度」，但孩子学习打球的过程中，本身也要学习如何面对不同身型的对手。

对于网上质疑球员「超龄」的说法，叶淑婷澄清该学生今年12岁，由一年级起于该校就读，从未留级，完全符合参赛资格。她解释，所有学界比赛的程序都非常严谨，校方需提交证明文件，主办单位在赛前亦会核对学生证及身份证明，确认球员身份。她更指，其实在早前赛事已有其他家长提出疑问，当时大会已即时再次核对并确认其资格。

学校学生背景多元 「俄乌一家亲」

叶淑婷形容，闽侨小学是一所「联合国」学校，学生来自超过30个国家，包括巴基斯坦、乌克兰、俄罗斯、阿根廷等，学校一直教导学生互相尊重及欣赏不同文化，甚至俄乌两国在打仗，来自该两国的学生「都几friend」，没有什么不愉快事件发生。该校目前的定位，是一半学生华裔、一半非华裔，尽量做到种族共融。

她认为，每一个小朋友都应被尊重，对于有家长针对该学生，一有碰撞就在球场边大叫「红牌」，甚至有人在网上作出种族歧视言论，她感到非常残酷及痛心，并希望外界停止攻击，让孩子能单纯地享受足球的乐趣。