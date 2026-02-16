农历新年｜黄大仙祠善信子时上头炷香迎新年 港漂学生：气氛热闹、年味浓

马年将至，上「头炷香」是黄大仙祠历史悠久的传统习俗，踏入大年初一子时，奉献第一炉香，以表虔诚之意，祈求来年平安顺遂。今日年廿九( 16日 )啬色园黄大仙祠晚上9时正开放予善信进入黄大仙祠第一参神平台等候，大批善信从入口跑上来至黄大仙宝殿正前方的上香等候区，分为11时和12时两批上香时间，现在有职员在场维持秩序。

黄夏蕙今年打扮成观音

部分善信精心打扮上头炷香，有人更配合马年戴上马造型的帽子，十分抢眼。而每年均会到黄大仙祠霸头位上「头炷香」艺人黄夏蕙今年打扮成观音，她下午已到达黄大仙祠，自言信奉观音，观音亦有求必应。至于今年愿望是「世界和平，大家都有工做、有屋住、有饭食」，她又祝福市民马年「身体健康，马上有钱」。

排头位幼稚园老师凌晨3时到场

排头位的幼稚园老师陈先生表示，自凌晨3时便到场排队，逗留超过20小时。他连续两年排得头位，即使今天天气「好晒、好辛苦」，仍无阻他「上头炷香」的热诚，形容「很荣幸可以参与一个那么具历史、具传统的活动」。他称，见到天气预报，得知今天较炎热，故做足准备，「太阳好大，好似夏天咁，所以都有准备遮、短袖」，亦「要keep住饮水」。至于今年的愿望就是「祈求自己和家人身体健康，学生们学业进步」。

在港读研究生、来自河南的宋同学和江西的胡同学今晚特意相约前来。她们称，今年是第一次留港过年，亦是第一次到黄大仙庙，得知香港有除夕夜到黄大仙祈福的传统，加上「黄大仙庙很有名，亦有灵气，所以想过来沾沾灵气」，形容活动「很特别、很不一样」。她们更大赞，现场气氛很热闹，新年气氛浓厚，「年味很浓，活动也很多，非常值得参观」。除了祈求学业进步，她们希望新一年「可以顺顺利利达到目标，家人亦平安健康。」

市民刘先生表示，今年是第一次「上头炷香」，由于「听说晚上11时上香是好时辰」，自己并非十分熟悉相关习俗，但抱着「宁可信其有」排在11时的等候区，希望新一年多点福气，亦当作是新尝试，「都是刚到，无提早霸位，上嚟见识下，也凑下热闹」，形容现场气氛热闹，但年轻人相对较少。他称，今年的新年愿望最重要是身体健康，其次希望事业顺利，「其他嘢就留喺心入面」。

年廿九晚上9时起善信可单向流水式入祠上香，到三个敬香点(大殿、三圣堂及盂香亭)上香后离开，不可停留。祠内将实施单向参神路线及人潮管制措施，不设求签区、跪拜区及供品区。

此外，啬色园指祠内一律禁止携带元宝蜡烛、生油及大型香枝，请勿燃点大束香枝；建议以每一家庭为单位，只携备9支线香，于祠内三个上香点(大殿平台、三圣堂及盂香亭)敬奉。

正月初二至整个正月期间(2 月18 日至3 月18 日)，凡生肖属马(本命年)之善信，出示有效身份证明文件，即可免费进入「太岁元辰殿」内拜太岁。

