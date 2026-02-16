Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年宵︱维园花档提早减价3、4成 档主 : 天气热「晒到啲花烂晒」 冰糖葫芦和冰冻芒果受欢迎

社会
更新时间：20:14 2026-02-16 HKT
发布时间：20:14 2026-02-16 HKT

今日年廿九（16日）是年宵市场最后一日，将通宵开放至大年初一清晨。《星岛头条》记者下午到维园年宵观察，不少市民趁收炉前入场办年货，现场人头涌涌，气氛热闹。多个摊档把握最后销售机会，纷纷减价促销，有档主指最后一日会因应存货情况调低售价，希望「唔好留货过年」。

维园年宵市场通道挤满人群

现场所见，维园年宵市场通道挤满人群，亦有广播提醒市民「由于场内人数众多，实施人流管制」、「请小心保管个人财物，并把背包放在胸前」。不少人手持年花、马仔造型的布公仔及卡通气球即场打卡。

花档提早促销减价3、4成  档主: 天气热「晒到啲花烂晒」

经营年宵摊档十多年的花档档主林先生表示，今年整体生意一般，故提早做促销优惠，折扣高达三、四成，「前几日人流偏少，直至今日最后一日先稍为多啲」，加上天气较热「晒到啲花烂晒」，对销情及货品质素均有影响。他坦言「暂时仍未完全回本」，期望今晚人流有所增加，可作最后冲刺，「新年呀嘛，尽量做啦，赚返个本，赚返人工都算」。至于今年卖剩的年花，他称会转赠慈善机构送予长者，「听朝会有人嚟收，都唔想留货过年」。

小食摊位: 冰糖葫芦和冰冻芒果最多人买  将减至8元一串

今年是有纪录以来最热的除夕，售卖冻食及小食的摊档生意明显受惠。有贩卖冰糖葫芦摊档的员工邓先生表示，今年气温较高，因此「最多人买冰糖葫芦和冰冻芒果消暑」。为了吸客，他们由25元减价至10元一串冰糖葫芦，希望可以薄利多销，「我哋做街坊客，都想多少少优惠，吸引大家即场买。（会否蚀本？）蚀住做都冇计，平啲俾街坊，蚀少少，大家一齐开心」，预计至夜晚人流增加，会再减价至8元一串。他称，今年是第一年来维园摆档，「往年我们都在元朗，（维园）个场好多人行，但通道太阔，大家多数都系经过，很少买。」

除传统年花及熟食摊档外，亦有不少学生参与年宵。天水围的香港中文大学校友会联会张煊昌中学今年首次「冲出大西北」，由100位学生自行设计的马年主题产品。胡同学表示，产品都是同学亲手构思及设计，有马年挥春、锁匙扣等应节款式，以及利用校内3D打印机制作的「金马仔」摆设。她称，最后一日会推出促销优惠，包括有「马年福袋」，将较受欢迎的产品组合一起，以「发财价」88元、128元吸引市民选购，而原价70元两个的公仔，亦下调至50元两个。

市民谭小姐表示，临近年宵尾声价格相对吸引，今年合共用了约400元购入兰花及桃花，形容相当「抵买」，有不少摊档提早减价，「其实每年都会来维园买年花，想放在家中更有过年气氛。过去一棵桃花要400多元，今年200多元便有一棵，见到啲花都开得几靓，价钱又平」，又指今年年宵气氛不俗，多个花档前出现人龙，「年年都多人，今年买花嘅人特别多」。

住在港岛区的市民林小姐带同家人逛年宵，她表示，几乎每年都会到维园，主要是感受下气氛，惟今天场内人流太多，最终只是在外围逛一逛便离开，「行都行唔到入去，要慢慢向前行，不过都有少量收获，购买了年花、虾片等零食」，合共用了300元。

记者：何姵妤

摄影 :  刘骏轩 

