马年奇葩︱史上最贵宝可梦卡逾1.28亿天价成交 刷新健力士世界纪录 香港「迷策略」团队见证

收藏卡市场再创历史新高！香港上市公司 MemeStrategy 迷策略（HKEX:2440）团队近日远赴美国，与全球顶尖文化藏品拍卖行 Goldin Auction House 共同见证了宝可梦卡牌拍卖的世纪时刻。其中一张被誉为「收藏界圣杯」的「比卡超插画家」（Pikachu Illustrator）卡牌以 1,649.2 万美元（逾 1.28 亿港元）天价成交；该卡牌原本由拥有 2,690 万 Instagram 粉丝的网红 Logan Paul 持有，今次成交再度打破健力士世界纪录，刷新「拍卖史上最高成交价宝可梦藏卡」纪录，更打破运动卡界别的最高成交价，一举成为全球拍卖史上最高成交价的收藏卡，凸显了高端收藏卡作为另类文化资产的潜力。

是次拍卖主角为宝可梦「比卡超插画家」（Pikachu Illustrator）PSA 10 评级藏卡，由 Logan Paul 于 2022 年以 527.5 万美元（约 4,114.5 万港元）的拍卖价投得，当时已创下健力士世界纪录，成为史上最贵的宝可梦卡牌。

这张传奇卡牌如今再以 1,649.2 万美元（逾 1.28 亿港元）的天价落槌，并在拍卖现场即时获健力士颁发纪录，认证成为史上最贵的交易藏卡！此卡不仅打破了自身纪录，更巩固了其作为另类文化资产的至尊地位。此前，全球最贵的运动卡为独一无二的 NBA 传奇球星 Michael Jordan 及 Kobe Bryant 双人签名

Logoman 卡，于 2025 年以 1,293 万美元成交。

被誉为「收藏界圣杯」的「比卡超插画家」（Pikachu Illustrator）卡牌以1,649.2万美元（逾1.28亿港元）天价成交。

收藏界圣杯」：为何「比卡超插画家」如此罕有？

宝可梦「比卡超插画家」PSA 10 评级藏卡之所以被奉为「圣杯」，源于其极其独特的历史背景与稀缺性：

• 非对外发售的荣誉象征：此卡从未在市面上公开发售，而是作为 1997年至 1998 年间日本漫画杂志《快乐快乐月刊》（CoroCoro Comic）举办的「宝可梦插画大赛」奖品。只有在比赛中获得优秀奖的参赛者才有资格获得，象征著极高的荣誉。

• 极度稀缺的存世量：据官方纪录，当年仅分发了约 39 张此款卡牌。经过近 30 年的岁月洗礼，目前已知存世且经过鉴定评级的数量更是寥寥可数，而目前获得 PSA 10（完美品相）评级的，全球仅此一张。卡牌上的插画由「比卡超之母」—— 宝可梦设计师西田敦子（Atsuko Nishida）亲自操刀。

迷策略团队亲证历史时刻 携 Logan Paul 开箱

迷策略特意组建香港藏家团队亲临美国拍卖现场，当中包括香港著名导演冯德伦，与 Logan Paul 及 Goldin Auction House 创办人 Ken Goldin 共同见证了这场全球瞩目的竞投。除此之外，团队更与 Logan Paul 携手开箱了极具历史意义的1999 年宝可梦首版基础扩充包游戏卡（1st Edition Base Set Booster Box）。

迷策略团队亲证历史时刻，携 Logan Paul 开箱。

是次开箱活动成果丰硕，成功开出三张极具收藏价值的稀有藏卡，包括吉利蛋、超梦梦及胡地。上述藏卡将送往国际评级机构 PSA 进行评级，若获得 PSA10 最高评级，将同时获授本次活动专属的「Logan Paul Break」纪念标记。据 Goldin于直播中估计，这批藏卡若获得 PSA10 评级，总值最高可达 41.9 万美元（约326.8 万港元）。

是次开箱活动成果丰硕，成功开出三张极具收藏价值的稀有藏卡，包括吉利蛋、 超梦梦及胡地。

是次开箱活动成果丰硕，成功开出三张极具收藏价值的稀有藏卡，包括吉利蛋、 超梦梦及胡地。

迷策略特意组建香港藏家团队亲临美国拍卖现场，当中包括香港著名导演冯德伦， 与 Logan Paul 及 Goldin Auction House 创办人 Ken Goldin 共同见证了这场全球瞩目的竞投。

收藏卡市场：全球热潮与亚洲崛起

近年来，全球收藏品市场正不断扩大，正在以年复合增长率 5.5%的速度成长；其中，亚太地区的收藏品市场正以 6.4%的年复合增长率成为全球增速最快的区域；而中国市场更预计将实现每年 35%的惊人增长。而在全球收藏品市场中，收藏卡市场正经历前所未有的蓬勃发展。根据最新数据，全球收藏卡市场在2024 年估值约为 138 亿美元，并预计到 2033 年有望达到 287 亿美元，2025年至 2033 年的年复合增长率达 7.6%。

迷策略持续深耕收藏品市场，于 2026 年 1 月推出亚洲首家由上市公司主导的专业级收藏卡保管库「Grade10 保管库」，旨在满足高端收藏家对资产安全及数字化管理的需求。

迷策略及 Grade10 行政总裁陈展程表示：「我们非常荣幸能带领香港藏家团队参与这场国际顶级盛事。这不仅是一次见证历史的机会，更是我们推动香港收藏卡市场迈向国际的重要一步。迷策略将继续以香港为基地，构建一个更完善、更具流动性的收藏品生态系统，致力将香港发展成为国际收藏品中心。」

Goldin Auction House 是全球领先的文化藏品拍卖行，专注于体育纪念品、交易卡及其他高端收藏品，以其创纪录的销售额闻名。Logan Paul 是一位全球知名的网红、企业家和专业摔跤手，也是一位狂热的收藏家，尤其以他对稀有宝可梦卡牌的热情而闻名。

