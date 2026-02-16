Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闽侨小学足球队｜足球教练陈晓明发文 为12岁球员抱不平：身份无造假、无留班 吁成年人高抬贵手

社会
全港小学校际七人足球赛昨日（15日）举行四强、季军战、冠军战，由于官方一张宣传海报以闽侨小学男子足球队一名球员作主角，惟其健硕身形及貌似「超龄」的身高，意外引来网民热议，质疑他是否真为小学生，甚至有网民对其冷嘲热讽。港足成员、理文球星艾华顿则留言力撑，指他踢得非常好。

陈晓明反问：若华裔学生同样身型 评论会否截然不同？

本港足球教练陈晓明昨晚在社交平台发文为该学生抱不平，指他在香港成长，小一入读该校，没有留班，学校亦没有从其他学校挖角优异生，「身份真确，没有造假」。他认为，若只是因为身型或种族差异而产生主观「不公平」的感觉，那其实只是心中的假设，反问如果图中是一位同样身型的华裔学生，「评论会否截然不同？」

学生因身型和种族遭议论 「不多不少会构成伤害」

陈晓明认为，一个12岁学生，因为自己的身型和种族遭受网上议论，相信不多不少也会对他构成伤害。他表示比赛已完，校长也呼吁要保护学生，呼吁「我们成年人还是高抬贵手吧」。

相关新闻：小学校际七人足球赛意外爆红 网上直播逾千人观看 季军球员身形成焦点

艾华顿儿子也上场 队内有巴基斯坦、巴西、阿根廷人

陈晓明透露，两间涉事学校与他关系都很深，一间是有40年情感的母校；而闽侨小学校长是他相识30多年的老朋友。他在文中表示，仍记得几年前有外援孩子随家人来港，担心找不到学校，最后得到闽侨接纳，为他们提供合适的教育。转眼数载，这两天的比赛，亚哥斯达与艾华顿的儿子也有上场，因此球队成员确实包括香港、巴西、阿根廷、巴基斯坦等背景的学生。

他坦言自己也曾犹豫是否发文，公开表态必然同时有支持与批评，但强调若因为怕麻烦而选择沉默，「我会对不起自己的学识、批判能力，以及多年来在足球圈累积的经验」。

陈晓明最后指，希望发文能为受伤害的人带来一点支持。

