农历新年︱明日近60队伍参与新春花车巡游 意大利奇幻恐龙与中国夜光龙双龙汇演

香港旅游发展局今年特别以「福运全城」为主题，围绕「福」、「运」、「顺」及「富」四大祝愿，寓意「五福临门」、「鸿运当头」、「顺风顺水」及「花开富贵」，诚邀世界各地旅客来港贺岁，亲身体验全城多姿多彩的新春活动。

初一新春巡游汇演 近60队花车及表演队伍带来国际派对

旅发局主办的「国泰新春国际汇演之夜」将于大年初一（17日）晚上在尖沙咀举行。今年汇演以「开年 开运 开心」为主题，近60队花车及表演队伍将带来一场国际派对，沿途与市民及旅客热情互动，送上新春祝福。

巡游队伍当晚8时从香港文化中心广场出发，途经广东道、海防道及弥敦道，最终抵达香港喜来登酒店。汇演开始前，约下午6时将有15个本地表演团体轮流演出，涵盖舞狮、舞龙、花式跳绳、街舞、魔术等，率先炒热现场气氛。

市民旅客可于巡游路线沿途的指定位置免费观赏，包括广东道、海防道及弥敦道一带，亦可透过旅发局 Discover Hong Kong YouTube 及无线电视翡翠台收看现场直播，无论身处何方都可一同感受新春热闹气氛。

今年共有16队来自多个国家及地区的中国内地及国际表演团队，包括：中国内地、意大利、法国、西班牙、美国、加拿大、澳洲、土耳其、菲律宾、印度和埃及等。其中13队首次来港演出，阵容鼎盛。

农历新年是香港每年最重要节庆之一，旅发局希望透过大型贺岁活动和节庆布置，营造浓厚节日气氛，为市民及旅客带来更丰富的节日体验。

巡游汇演当晚除了可欣赏花车和表演队伍的精彩演出外，市民旅客亦可留意尖沙咀一带的节日布置，特别是巡游路线沿途的红灯笼、新春灯饰及灯光效果。

由即日起至元宵( 3月3日）期间，旅发局亦联同业界于尖沙咀不同位置，挂上红灯笼及新春灯饰，并于每晚6时至11时亮灯，以增添新春气氛。

延续汇演精彩 花车初二起展示表演首度进驻启德

由年初二（18日）起，花车与表演团队将于全城多区展出与演出，延续汇演精彩。其中8辆花车会首度于启德体育园展出，年初二及年初三( 18日及19日）更有多支参与汇演的中国内地及国际表演队伍即场献技。旅发局亦已推出一站式新春节庆专页 （https://www.discoverhongkong.com/tc/what-snew/events/chinese-new-year.html），搜罗全城贺岁活动，并提供景点及交通安排等资讯，方便旅客提早计划新春行程，体验香港的节庆文化。