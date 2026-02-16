消委会植发︱生发疗程标榜「一次见效」惟无效兼拒退款 植发声称维持六年 竟一年内掉光！

消委会表示，每年接获约100宗植发、生发、头发及头皮护理等服务投诉。其中，有生发疗程声称「一次见效」，无效果后却拒退款；亦有植发疗程声称效果可维持约6至8年，惟植发后仅一年，人工发丝已几乎全部脱落。

疗程写明「一次见效」 惟无效兼拒退款

消委会2023年、2024年、2025年，分别接获33宗、19宗及13宗有关植发及生发服务投诉。有公司透过免费咨询、头皮分析等，吸引投诉人洪先生以8.8万元购买3次RGA疗程（价值7万元）及12次激光疗程（价值1.8万元），并额外赠送12次激光疗程。洪先生指，宣传资料上写明疗程「一次见效」；顾问游说期间，亦向他分享不少其他顾客接受RGA疗程后生发效果明显的成功例子。

不过，洪先生首次接受RGA注射后，因头皮伤口持续出血需求医，他向公司职员反映后只获口头致歉。其后他继续接受两次RGA注射，并使用激光疗程，惟发现头发浓密度与疗程前几乎无异，与「一次见效」相距甚远，遂向消委会投诉。该公司回复指，合约设条款列明「本公司并不保证有关疗程之成效」，拒绝退款。

RGA疗程，是声称利用自体细胞移植技术，从自身健康头皮萃取原生细胞和生长因子，再注入脱发部位以激活毛囊、促进头发再生的疗程。

声称植发效果维持6至8年 发丝一年已脱落

另一投诉人叶先生，自行查询植发疗程，获职员告知人工植发效果可维持约6至8年，遂同意以约17万元购买人工植发疗程，共植入2000条人工发丝。完成两次疗程后，叶先生虽按指示清洁头发，但已植发的区域却出现红肿、发炎及头皮生疮等情况，人工发丝亦大量脱落，人工发丝在一年后几乎全部脱落。

叶先生其后向消委员投诉，该公司反驳指他未积极使用免费头皮护理服务，导致头皮情况恶化，又称已经提醒他按建议清洁头发，故拒绝退款。叶先生回应表示，曾反映植发区域发炎，惟职员处理缓慢；职员亦未曾告知免费头皮护理服务的重要性。最终，该公司将事件归因于双方沟通不足，安排叶先生与主诊医生会面，并按医生建议提供后续治疗方案。

消委员呼吁商户推销疗程时，应如实告知疗程详情，包括原理、所用器械或物料、所需次数、成效及可能发生的副作用等；若实际成效因人而异，应在交易前明确告知消费者。而消费者购买疗程时，应先了解自身需要、疗程安排、效果持久度、风险等，管理自身期望；每次疗程后，可拍摄记录头发生长状况作参考，亦应保留所有交易文件及疗程纪录。

消委员呼吁商户推销疗程时，应如实告知疗程详情，包括原理、所用器械或物料、所需次数、成效及可能发生的副作用等。AI生成图片

