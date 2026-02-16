送蛇迎马 赛马会公众骑术学校 助市民认识马匹

送蛇迎马，市民如想亲身接触马匹，可考虑报名参观公众骑术学校。赛马会辖下有三间公众骑术学校，分别位于屯门、鲤鱼门及薄扶林。其中薄扶林公众骑术学校于1978年创建，去年秋季完成重建。

薄扶林公众骑术学校 去年完成重建

香港赛马会马术事务助理吴𣲗源表示，照顾马只的日常工作从喂食开始，早上七时就会开始分放饲料和草给马匹食用。马匹一日多餐，除了草和饲料，饲养员也会以红萝卜或薄荷糖作为食物奖励，马匹进食后便要为牠们擦拭身体，然后安排牠们前往骑术学校课堂，随后清理马格和各种用具。

吴又指，若市民第一次接触马匹，建议要有熟悉马匹人士的陪同，保持一定距离，观察马匹动态，并注意不要站在马的嘴前或身后。

他形容马匹性格各异，有些很乖巧听话，有些不善社交，有些很贪玩，也有丰富情感表现。一般来说，马匹好奇时会探头四处张望，转动耳朵，高兴时耳朵会倾前，心情欠佳时，耳朵会向后贴著颈背，马匹还可以看出照顾自己的人的经验和能力，如果对方经验尚浅，可能就不太配合，但通常只要慢慢和马匹互相了解熟悉之后，情况就会改善。

他提到，薄扶林公众骑术学校的马匹年纪介乎5到20岁，基本都在外地进行过训练，又经教练筛选，性情温和。

至于入行经过，吴𣲗源指，自己原本不是从事照顾动物工作，但从小到大就对马有兴趣，也接触过骑马，看到有相关职位，便入了行。他说，做这行要有独立工作的能力，照顾马匹也要细心，形容自己每天和马匹接触，「就像家人一样」，观察马匹成长变化的过程十分开心。