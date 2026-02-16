专访│「嘉应高升」马主梁锡光马年谈爱驹　马匹斗心强　如同香港人狮子山精神

明日便是丙午马年，要数本港「顶流」短途马，非应届马王「嘉应高升」莫属。这匹5岁名驹迄今出赛20次，创17战连胜纪录，累计总奖金逾1.29亿港元，是全球最高评分短途马。成功背后，马主梁锡光接受《星岛》访问表示，也曾养过未能赢得任何奖金的马，认为养马和做人一样，都有高低起伏，要平常心去对待。他称，就如「狮子山精神」，马匹也有著不服输、斗心强等特质；又认为本港有美食、景点等完善条件发展赛马旅游。

「嘉应高升」创17战连胜纪录 累计总奖金逾1.29亿元

梁锡光指，2009年经朋友影响进入马圈，养了一系列以家乡「嘉应」命名的马匹，当中以寓意「步步高升」的「嘉应高升」成绩最辉煌，「我很感恩，很幸运。上天赐一只『一出即WIN』的马给我。」「嘉应高升」生于新西兰，2023年初登场即夺冠，去年10月扬威澳洲珠穆朗玛峰锦标，更将于本月22日的女皇银禧纪念杯力争超越「精英大师」17连胜记录，缔造历史。

「我会叫牠『Good Boy 』、乖仔。我每次见牠都吻牠。」梁锡光会与太太一同喂爱驹食红萝卜，「嘉应高升」则不时向主人撒娇，就像这对恩爱夫妻的小孩。

梁锡光说，马匹性格各异，一些相对怕陌生，一些则较亲人，但牠们往往有不服输、斗心强等特质，「就像我们香港人的狮子山精神一样」。马匹刻苦训练及比赛，他作为马主亦相当勤力，每朝6点致电马房了解爱驹状态，「有马主比较关心比赛结果，但我会关注马匹的训练、进食、身体状况等各方面。」

作为羡煞旁人的名驹马主，胜利几乎是囊中物；不过，梁锡光形容，背后压力难以言喻，需透过健身、跑步等方式减压，「世界可能看到我辉煌光鲜一面，我的压力你们看不到。升得越高，压力越大。」他续谓，比赛往往受马匹状态、对手实力乃至运气影响，要以平常心面对成绩起落，「世界不是所有好东西都给你，好与不好都会给你。何况马不知在想甚么，也看不到对手有多强。」

养马如投资有赢有输 「天龙骏驹」仅出场7次就退役

「养马很多时都蚀。」就如投资有赢有输，梁锡光都不例外，养过总奖金逾3100万的「嘉应之星」，亦拥有过未能赢得任何奖金、仅出场7次就退役的「天龙骏驹」。他坦言，能靠奖金平衡养马支出的马主，只属幸运少数，但个人不论成绩如何，也不会怪罪练马师及骑师，「每个人都可能犯错，这场不行，就下一场。」

除了荣誉和奖金，做马主还追求甚么？梁锡光自言性格好强，马主身份既使他更了解马匹，同时改变个人对成败的看法，「以前一味求胜，现在明白求胜要天时地利人和配合。」他笑言，赛马也让他与太太及家人有共同话题，促进家庭关系，「如果赢了马，我们可讨论这场马怎样做得更好。输了马，我们会研究输在哪里，每场马我都会看。」

香港有条件发展赛马旅游

马会近年大力推动赛马旅游，梁锡光提到，去年12月举办的「浪琴国际骑师锦标赛」及「浪琴香港国际赛事」，吸引过千名海外旅客参与赛马旅行团来港，当中更不乏高端客，认为香港条件完善，「我们有美食、有景点、很多东西也很有香港特色，非常适合推动赛马旅游。」

