涉讹称是通利琴行代言人  「刘马车」被控欺诈等2罪准保释候讯  

网红「刘马车」（本名刘骏轩）涉嫌讹称自己是通利琴行代言人，在网上谎称有折扣，导致通利琴行名誉受损。刘被控欺诈等2罪，今（14日）日于九龙城裁判法院首次提堂，他暂时毋须答辩，裁判官陈志辉应押申请押后案件至4月13日，以待进一步调查。期间刘获准以现金2千元保释候讯、须交出旅游证件、不得离开香港、须每周报到一次、不得接触控方证人，以及不得返回任何通利琴行分店。

29岁被告刘骏轩，控罪书上无报称职业，被控一项欺诈罪及一项阻挠在正当执行职务的警务人员罪。控罪指，刘于2026年2月9日与同年2月11日之间，首尾两日包括在内，在香港某处意图欺诈并藉欺骗，即讹称自己为通利琴行有限公司的代言人，并在网上虚假宣传折扣，而诱使公众误以为该折扣存在并向通利琴行查询，而导致通利琴行名誉受损；以及于2026年2月13日，在香港新界元朗天水围天瑞路天恩邨恩泽楼某室内故意阻挠在正当执行职务的警务人员，即一名警员。

案件编号：KCCC 504/2026

法庭记者：雷璟怡

