撞车碰瓷党｜接获约百宗个案 周一鸣预告将有下一浪执法行动

社会
更新时间：10:17 2026-02-14 HKT
发布时间：10:17 2026-02-14 HKT

警方日前公布2025年本港整体治安情况，去年共录得89,137宗罪案，按年下跌5.9%，大部分主要罪案均录得跌幅。警务处处长周一鸣表示，警方至今已接获约100宗涉及「新型碰瓷党」的交通意外索偿诈骗案件，拘捕四人，包括一对夫妇及两名医生。他透露，案件仍在分析调查阶段，未来一定会有下一浪行动。

已拘捕4人正抽丝剥茧深入调查

周一鸣今早（14日）在电台节目中指出，涉事夫妇在过去一段时间内牵涉超过20宗交通意外索偿，「一年遇几次交通意外受伤，但仍行得走得」，他形容是匪夷所思。他强调，当局正调查涉案医生有否违反专业操守。警方同时发现有律师楼处理多宗相关意外索偿，早前已持手令到旺角一间律师行检取文件，目前正抽丝剥茧深入调查。周一鸣预告定会有下一浪行动，并呼吁专业人士切勿知法犯法，作出缺德甚至违背专业操守的行为，形容此举「天理不容」。他并呼吁车主安装行车记录仪，遇到索偿应联络保险公司，有怀疑要报警。

回顾去年整体罪案数字，周一鸣表示，大部分主要罪案包括行劫、爆窃等均录得下跌，惟凶杀、严重毒品罪行及失车案则有所上升。其中，去年录得66宗行劫案，按年减少24宗，下跌26.7%，创自1969年有纪录以来新低；爆窃案则录得816宗，减少404宗，下跌33.1%，同样为有纪录以来最低。他形容，这些成果是警方及市民多年来努力的体现。

投资骗案上升将加强宣传提高防骗意识

诈骗案方面，去年数字微跌2.9%。周一鸣指出，强奸及非礼等罪行破案率相对较高，但诈骗案因不法分子多数不在港犯案，调查需时，破案率较传统罪案为低。他又提到，涉及港漂学生的骗案虽有减少，但投资骗案呈上升趋势，警方将集中火力加强相关宣传，并与监管机构及私营机构合作拦截骗款。他呼吁市民更多使用「防骗视伏App」，提升防范意识。

对于有报道指俗称「KK园」的诈骗园区已被瓦解。周一鸣表示，有关园区位处境外，得悉当地政府打击决心坚定，国家亦已投入大量工作，期望问题最终能够解决。但他强调，现时断言问题已解决是言之尚早，需时跟进，最有效的方法仍是从源头做好防骗工作。「无论身处KK园、缅甸，还是世界上任何一个角落，只要不被骗，就已经帮了很大忙。」

谈及电话卡实名登记制，周一鸣透露，商务及经济发展局已与业界沟通，正研究进一步收紧相关制度，包括考虑限制每人可持有的电话卡数量，并引入更明确的罪责条款，期望相关法例修订能于今年内获立法会通过。他认为，若增加不法分子获取电话卡的成本，对减少电话骗案必有帮助。

另外，青少年吸毒被捕人数去年上升五成，周一鸣表示，因为多了青少年吸食依托咪酯，正研究制订量刑指引以加强阻吓。

