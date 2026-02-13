锐眼计划︱第三阶段再装6500镜头 警研与私人机构合作 将部分合适「天眼」接入系统

「锐眼计划」完成首阶段目标后，政府将继续推展第二阶段，以提升全港闭路电视系统网络，预计于2028年共有约60,000支镜头覆盖全港。保安局及警务处今日（13日）向立法会提交文件，计划于2028至2031年展开项目的第三阶段，额外增加约6,500支镜头。当局计划于今年3月向财委会申请拨款，在获得批准后，预期「锐眼计划」的第二及第三阶段可在2026年4月批出合约，并于2031年3月全面投入服务。

根据文件，「锐眼计划」未来将进一步扩大闭路电视的覆盖范围，除罪案黑点外，还将涵盖交通主要干道、关键基础设施、港铁站出入口、轻铁站月台及公共运输交汇处等地点。

此外，计划将接入更多政府部门及公共机构的闭路电视系统，包括隧道、公共屋邨的公用地方、康体场所、机场及边境管制站等。透过「锐眼」接入其他机构的闭路电视，侦查人员可直接、即时在系统内搜寻相关影像，解决过往不同闭路电视系统由不同部门及机构管有的痛点，提升行动效率。警务处亦正研究与私人商业机构合作，将合适的闭路电视接入「锐眼」系统，以进一步加强警民合作，提升防罪灭罪成效。

基于国安理由 建议直接采购

文件特别提到，「锐眼计划」关系到警队的日常执法工作，直接影响国家安全、公众安全、公共秩序及维持治安。基于地缘政治风险评估，并考虑到潜在的中长期供应链及资讯保安风险，警务处认为有必要确保项目的安全性、可靠性、供应链稳定性、系统长期安全及可用性，以及与首阶段运作保持衔接。在此情况下，警务处建议就「锐眼计划」采用直接购买方式进行采购。

记者︰黄子龙