李家诚控告5个YouTube频道诽谤及骚扰 制止网络欺凌行为 被告名单曝光

社会
更新时间：17:23 2026-02-13 HKT
发布时间：17:23 2026-02-13 HKT

商人李家诚今日（13日）采取法律行动，入禀香港高等法院向艺人周秀娜、5个YouTube频道及 Google LLC作出提告。该5个YouTube频道分别为「Smart Travel」、「娱乐爆爆爆」、「Happy 娱乐」、「娱乐大嗨家」，以及「娱乐加油站」。

李家诚：厘清事实及制止网络欺凌行为

李家诚今日透过律师发声明指，对于多年来有关他与周秀娜之虚假传闻及失实讨论，他有理由相信周秀娜是策划及引发整个失实传闻的源头，而她散播失实传闻的自私动机为借此增加个人曝光及宣传其电影作品。李家诚声明，他与周秀娜绝无任何关系，亦从不认识周秀娜。

声明指，过去接近10年，无论在内地、香港甚至其他华人地区的主流媒体、社交媒体及YouTube 平台，继续出现大量失实、揑造及无中生有的文字或视频，部分内容更不负责任地将无关的女性牵扯入这些毫无根据的谣言之中，这对李家诚构成骚扰及诽谤，亦令他感到被侮辱。

李家诚与太太徐子淇。
李家诚与太太徐子淇。

声明提到，近年李家诚曾经透过律师多次要求 Google LLC 移除 YouTube 平台有关诽谤李家诚的失实文字或视频，但 Google LLC 并没有作出任何行动。为阻止谣言继续发酵，李家诚在别无其他切实可行的选择下，决定现有必要向相关YouTube频道，以及容许内容发放的平台 Google LLC 采取法律行动，以厘清事实及制止网络欺凌行为。

李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系

