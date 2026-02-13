Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入境处：去年总出入境人次达3.35亿创新高 访港旅客占5000万

社会
更新时间：15:43 2026-02-13 HKT
发布时间：15:43 2026-02-13 HKT

入境事务处今日（13日）举行工作回顾简报会，总结过去一年工作并讲述来年不同范畴的计划和展望。入境处处长郭俊峰形容去年为「繁忙的一年」，旅客总出入境人次创下有纪录以来新高，达3.35亿人次，按年增加12%；访港旅客入境总人次有约5,000万，较2024年增加约10%。

料农历年假期950万人次经陆路过关

他预计，农历新年假期期间（即2月14日至23日），将有超过950万人次经各陆路边境管制站进出香港，料罗湖 、落马洲支线及深圳湾管制站，将会是最繁忙的陆路管制站。他呼吁旅客应预早计划行程，尽量避免在繁忙时段过关，亦可浏览保安局一站式过关资讯平台「口岸通」或入境处流动应用程式，查阅陆路边境管制站的估计轮候过关状况。

记者：赵克平

摄影：刘骏轩

