湿疹 | 港大研植物配方润肤膏抑制病毒 不含类固醇 袁国勇：若药用化价钱平过生物制剂

湿疹是常见皮肤病，长期以来数以十万计患者陷入「反复发炎、剧烈痕痒、依赖用药」的恶性循环。香港大学医学院微生物学系团队研发植物复合配方「安思灵」（Anesinin），透过抑制金黄葡萄球菌毒力，从根源控制炎症及痕痒，避免使用类固醇导致皮肤变薄、抗生素则产生抗药性的风险。团队表示，以「抗毒力」模式抑制毒性，是与细菌共存的长远方法；又提到未来若药物化，医管局药房都能处方，价钱将较使用生物制剂便宜。

以类固醇及抗生素治疗湿疹严重患者 非长远办法

每5名港人，就有1人深受湿疹困扰。港大医学院微生物学系讲座教授袁国勇表示，7成湿疹患者会感染金黄葡萄球菌，但以类固醇及抗生素治疗湿疹严重患者，并非长远办法。他解释，大量使用类固醇可导致皮肤变薄，更易受细菌感染；而使用抗生素，亦带来抗药性问题，其中本港死于抗生素抗药性个案3倍于新加坡，「当用抗生素，基本上是将所有细菌杀死，但不幸不会杀得死全部，因为细菌感染是『人海战术』。那些幸存的细菌有基因突变，或在其他地方获得新基因，以致可战胜抗生素，或不受抗生素影响。」

港大医学院微生物学系副教授高一村表示，金黄葡萄球菌是已知细菌中，其中一种带有最多毒力的细菌；团队逾十年深入研究期间，构建「萤光-生物发光双重报导系统」 ，实时筛选抑制金黄葡萄球菌产生毒力的物质，再调成配方，「走进细菌，然后找到靶点，靶点就是控制细菌制造毒素放毒，将靶点按住，令到细菌收不到任何指令说要制造毒素。反而是跟它说，这段时间做乖孩子，不要再制造毒素。」

这项研究成果，转化为一款植物配方润肤膏。团队指，向50多位、大部分有约10年湿疹病史的客户群收集问卷，他们使用3、4天已大大减少搔痒。整体而言，75%客户群认为润肤膏对搔痒及湿疹复原有好转，当中25%更觉得效果非常明显。

袁国勇补充，未来若要将「抗毒力」模式药物化，仍需投入数亿元进行临床试验，「就算成为配方药，我们现在看来，价钱一定比生物制剂、类固醇等便宜。除了用抗生素，加上抗毒力药，会令到病人痊愈快很多，副作用、其他并发症的发生会少很多。」

记者 萧博禧